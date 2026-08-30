Siero ejecuta trabajos en varios colegios: estos son los centros en los que se llevarán a cabo las mejoras

El Ayuntamiento de Siero está aprovechando el periodo no lectivo de verano para ejecutar diversas obras de mantenimiento en cinco centros educativos públicos del concejo, con una inversión conjunta de 71.257,58 euros, distribuida en seis lotes.

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, visitó esta semana las labores de pintura exterior de la Escuela de Viella, perteneciente al CRA de Viella. Los trabajos incluyen la actuación sobre las fachadas y aleros del edificio y sobre una construcción auxiliar. También se están reparando superficies, grietas y zonas deterioradas antes de aplicar fijador y pintura acrílica para exteriores, además del lijado y esmaltado de los aleros de madera.

El contrato contempla también la sustitución de canalones en el C.P. La Fresneda, con un presupuesto de 10.754,61 euros, y la renovación parcial de la red de saneamiento del C.P. La Ería de Lugones, por 14.175,82 euros. En este mismo centro se sustituirán además los canalones de la pista cubierta, con una inversión de 7.800 euros.

Por otra parte, se están ejecutando trabajos de pintura en el edificio de Educación Infantil del C.P. Los Campones, en El Berrón, por 12.525,35 euros, y reparaciones en fachadas y cubierta del edificio de Infantil de Areñes, en Carbayín Bajo, por 7.150 euros.

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Las actuaciones tienen plazos de ejecución de entre tres y ocho semanas y se concentran durante el verano para reducir al mínimo las molestias a la actividad educativa. Los trabajos se coordinan con las direcciones de los centros para garantizar la seguridad durante su desarrollo.