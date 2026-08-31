Los cabezudos y las charangas cumplen con la tradición de animar las calles de Lugones por Santa Isabel: “Sería una pena que esto se acabe”

Las fiestas de Santa Isabel de Lugones encaran su recta final. Aún queda el cierre, con las actividades de este martes, a partir de las 17.00 horas, por el Día del Niño, pero la jornada de este lunes fue la que puso, de forma oficiosa, el broche a los festejos. La tradicional animación de gigantes, cabezudos y charangas por las calles no defraudó. Entre risas, sustos y esa inocencia de los más pequeños al ver esas máscaras enormes se desarrolló la jornada festiva, en la que los vecinos coincidieron en destacar la importancia de preservar el espíritu de Santa Isabel. “Daría pena que esto algún se acabase. Los niños tienen que disfrutar, como lo hicimos otros en su día. Para la gente de Lugones, Santa Isabel es algo de toda la vida”, comentó Ariadna Villa, una de las once amigas que hicieron de cabezudos.

El día del socio comenzó con la entrega del bolllu preñau y la botella de sidra. Finalmente, hubo casi 700 personas que pagaron su recibo y colaboraron con la fiesta, tras la llamada de auxilio de la comisión actual, cuando justo antes del inicio de la fiesta apenas había 400 socios. “Llevo toda la vida apoyando. Hay que sumar todos, porque luego cuando no tengamos fiestas nos quejaremos. Les pongo un sobresaliente a la organización”, indicó Marichu Álvarez, que acudió con su perra "Luna" a recoger el bollu. Algo que también compartió Loli González, mientras era atendida por Montse Suárez en el stand de Festejos de Santa Isabel.

EN IMÁGENES: Desfile de cabezudos y día del socio en Santa Isabel de Lugones / P. A.

Esa llamada a colaborar para mantener las celebraciones fue un mensaje muy repetido, tras advertirse del peligro del futuro de las fiestas por parte de la presidenta de la comisión, Candela García, si no suman efectivos para la organización y más socios que ayuden con su cuota.

“Hay que apoyar las fiestas de Lugones. En este día se ve como la gente disfruta, se ríe y lo pasa bien”, resaltó Raquel Gómez, antes de ponerse la máscara de cabezudo junto a Aida García. “Esta es una tradición de muchos años”, sostuvo.

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Las charangas “Mazcaraos” y “Pelagatos” se sumaron a la jornada con su música y baile. No se quisieron perder tampoco la fiesta los usuarios del Centro Fasad La Arboleya de Meres. Y para completar el día, más planes en el programa como la música de “Tributo a Hombres G”, la verbena de la orquesta “Cinema” o los fuegos artificiales previstos para la medianoche.