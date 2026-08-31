La doble vía no llegará a Pola de Siero antes de 2028 por la demora en la licitación

Los usuarios de la línea de cercanías de la antigua Feve tendrán que esperar, como poco, hasta 2028 para disfrutar de la doble vía de la Pola a La Carrera, actuación por la que se espera desde hace casi un cuarto de siglo. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aún no ha adjudicado los trabajos, presupuestados en 23,5 millones de euros, pese a que las nueve ofertas presentadas a la licitación se abrieron en mayo de 2025. Desde entonces, permanecen en valoración, sin que haya trascendido una decisión sobre el contrato año y medio después. El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de quince meses, con lo que el escenario más optimista para la puesta en servicio del desdoblamiento ferroviario apunta a 2028.

Incluso si el Adif adjudicara la obra este próximo mes de septiembre, su comienzo no sería inmediato. Antes de que se pongan en marcha las maquinas será necesario formalizar el contrato y completar los pasos necesarios para que puedan arrancar los trabajos. Será entonces cuando comiencen a contar los quince meses previstos para construir la nueva plataforma, tender la segunda vía y completar la electrificación del tramo de 1,9 kilómetros, único que permanece sin duplicar en la conexión de tren entre Oviedo y la capital del cuarto concejo más poblado de Asturias.

Mientras la obra principal sigue a la espera, el Adif sí que ha ido adjudicando otros contratos ligados al desdoblamiento. Así, ya están encargados tanto los nuevos sistemas de control, mando y señalización como la asistencia técnica que se encargará de supervisar la ejecución. Entre ambos contratos suman más de 7,5 millones de euros de inversión.

El Adif inició el proceso para contratar la señalización en octubre de 2024 y, tras recibir tres ofertas, adjudicó los trabajos el 24 de junio de 2025 por 5,9 millones de euros. La actuación incluye los enclavamientos, los sistemas de detección y protección de los trenes, las señales y las telecomunicaciones que requerirá el tramo una vez desdoblado, además de su integración en el Control de Tráfico Centralizado con base en El Berrón. Se trata, en definitiva, de adaptar los sistemas que regulan y protegen las circulaciones a la futura configuración de la línea en doble vía.

Por lo que se refiere a la asistencia, el Adif sacó este contrato a concurso en mayo de 2025, recibió ocho ofertas y lo adjudicó el 11 de diciembre de ese año a la UTE Grusamar, Ingeniería y Consulting por 1,66 millones de euros. Sus técnicos se encargarán del seguimiento de los trabajos de vía y electrificación, así como de las actuaciones relacionadas con el control, mando y señalización.

Están contratados, por tanto, los sistemas que necesitará el tramo una vez desdoblado y el equipo que deberá supervisar su construcción, mientras sigue sin adjudicarse la obra principal de un proyecto de largo recorrido. El Adif sacó a concurso su redacción en agosto de 2018, siendo adjudicado el 22 de enero de 2019 por unos 420.000 euros. En abril de 2023 se hizo pública la relación de bienes y derechos afectados por la nueva infraestructura y el 7 de junio de ese mismo año quedó aprobado el proyecto de construcción. En octubre se puso en marcha el proceso expropiatorio y, a comienzos de 2024, los propietarios afectados fueron convocados para levantar las actas previas a la ocupación.

A partir de ahí, comenzaron a encadenarse los contratos necesarios para llevar el proyecto a la práctica. En octubre de 2024 salió a concurso la señalización; en febrero de 2025, la obra de vía y electrificación; y en mayo, la asistencia técnica. La primera quedó adjudicada en junio de 2025 y la asistencia, en diciembre. Sin embargo, Ese contrato para la construcción de la doble vía continúa pendiente desde que en mayo de 2025 se abrieron las nueve ofertas que optaron a la licitación.

El proyecto prevé desplazar el trazado en las inmediaciones del apeadero de La Carrera para mejorar el radio de la curva, que pasará a ser de 400 metros, y la parada contará con dos andenes, uno a cada lado de las vías. Ambos estarán comunicados mediante el paso inferior existente. Desde ese punto, la nueva vía continuará hacia la Pola por la margen derecha de la actual y sin que esté prevista la eliminación de la curva de La Bombilla.

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La ejecución de las obras tendrá consecuencias sobre el tráfico ferroviario y por carretera. El proyecto recoge un corte completo de la circulación de trenes entre la Pola y Oviedo durante al menos 25 días para acometer determinadas fases de los trabajos. También será necesario sustituir el paso superior de la N-634 en el acceso occidental a la Pola y construir un nuevo paso inferior entre la calle Molín y la Senda del Nora.