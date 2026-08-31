Siero construirá en Lieres un depósito de agua y pondrá en marcha un plan para dotar de saneamiento a gran parte de la parroquia

El Ayuntamiento de Siero incluirá en 2027 una actuación en Lieres dentro su plan para completar la red de saneamiento en el concejo. El alcalde, Ángel García ("Cepi”), reconoció este lunes que existe “una zona amplia sin este servicio" en una parroquia situada al este del concejo y que cuenta con unos 1.200 habitantes. La idea es que, dentro de los nuevos proyectos de saneamiento que se plantearán, uno de ellos sea en Lieres.

“Seguro que habrá que hacerlo por fases, porque es mucho, pero hay que acometerlo y empezarlo”, indicó el regidor, que recordó que actualmente están llevando a cabo una fase de saneamiento en Trespando y que en Feleches está prácticamente completado, en alusión a otros núcleos limítrofes al de Lieres.

"Cepi" comentó este plan durante la visita al avance de las obras de mejora del parque infantil de La Pedrera de Lieres, con un presupuesto de 103.000 euros, y con la previsión de que estén completadas en un mes, aproximadamente. Ya se ha renovado la zona de juegos infantiles y se han instalado 28 metros lineales de barandilla de madera tratada para el cierre del recinto. Ahora, los operarios trabajan para renovar la pista polideportiva y sanear las zonas afectadas por las raíces de los árboles perimetrales, que han provocado algunas grietas.

Abastecimiento

El otro anuncio que llevó a cabo el Alcalde es el plan de construir un depósito de abastecimiento de agua en Lieres y que sirva para núcleos limítrofes. “En esta zona del concejo hay una cooperativa. El Ayuntamiento no cuenta con una red ni depósito de agua. Dentro del plan inversión está contemplado ese proyecto de la construcción de un depósito para abastecer a toda esta parte más oriental del concejo”, comentó "Cepi".

Estas actuaciones en Lieres buscan, según explicó el regidor, potenciar la parroquia y el aumento de población. A su juicio, deben ir acordes con otros dos proyectos que corresponden al gobierno regional. Por un lado, la reforma del consultorio médico de Solvay, y por otro la ampliación del Colegio Xentiquina, donde han subido las matriculaciones y peticiones para estudiar, provocando que se haya quedado pequeño.

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Sobre el consultorio periférico, García urge a la Consejería celeridad para ejecutar el proyecto de mejora. “La semana pasada intenté ponerme en contacto, pero es mala época por vacaciones. Lo retomaremos de nuevo, para que nos expliquen cómo está el proyecto que habían encargado. Damos por hecho que se va a ejecutar”, subrayó. Respecto al colegio, desveló que técnicos de la Consejería han contactado recientemente con la dirección del centro para abordar la situación.