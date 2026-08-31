Siero retoma en septiembre las actividades de ejercicio y paseos saludables para combatir la soledad no deseada
La primera actuación en regresar será «Panadero del Deporte», el miércoles 9 de septiembre, con sesiones en Anes, La Fresneda y Santa Marina
El programa municipal «Siero Acompaña», puesto en marcha para combatir la soledad no deseada, retomará en septiembre sus actividades de «Panadero del Deporte» y «Paseos Saludables», dirigidas a personas mayores de 60 años del concejo. La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, ha presentado este lunes la nueva temporada, que mantendrá el formato de las anteriores ediciones.
La primera actividad en regresar será «Panadero del Deporte», el miércoles 9 de septiembre, con sesiones en Anes, La Fresneda y Santa Marina. En Anes se desarrollarán los lunes y miércoles a las 10.45 horas; en La Fresneda, los martes y jueves a las 10.30 horas, y en Santa Marina, los martes y jueves a las 12.00 horas.
Los «Paseos Saludables» comenzarán el viernes 18 de septiembre, a las 11.00 horas. La ruta de esta primera salida todavía está por determinar. La actividad mantendrá el planteamiento de la temporada anterior, con paseos sencillos de unos 90 minutos, que se celebrarán los viernes de forma alterna y recorrerán distintos puntos del concejo. El lugar de salida variará en función del itinerario previsto.
Relaciones sociales
Santianes destacó que ambas propuestas buscan combinar actividad física y relaciones sociales, de manera que los participantes puedan mantenerse activos, conocer a otras personas y hacer ejercicio en compañía. El programa pretende así reforzar las relaciones entre los mayores y contribuir a prevenir y combatir situaciones de soledad no deseada.
Las dos actividades son gratuitas y están dirigidas a personas mayores de 60 años empadronadas en Siero. La información y las inscripciones pueden realizarse a través de la página web del Ayuntamiento, en las asociaciones de las parroquias donde se desarrollan las actividades o mediante WhatsApp en el teléfono 681 178 828.
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