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Susto en Colloto con un camión de la basura que acabó empotrado en las escaleras de una casa: "Pensamos que era un terremoto"

El conductor tuvo que ser excarcelado por los Bomberos y el accidente ocasionó daños en una ventana y en el tendido eléctrico

Susto en Colloto (Siero): un camión de la basura se empotra en las escaleras de una casa

Susto en Colloto (Siero): un camión de la basura se empotra en las escaleras de una casa

Luján Palacios

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Luján Palacios

Luján Palacios

Colloto (Siero)

Tremendo susto en Colloto. Un camión municipal de la basura se salió de la carretera de madrugada por motivos que se desconocen y acabó encajado en las escaleras de acceso a una vivienda en la parte sierense de la localidad.

El incidente acabó con el vehículo empotrado en un espacio angosto, una rampa con escalones que baja pegada a la fachada de la vivienda. "Si lo hace a posta no le sale", bromeaban los numerosos vecinos apostados junto a la casa para seguir las maniobras de rescate del camión. "Sonó como una bomba y la casa tembló entera; mi padre pensaba que era un terremoto, el susto fue tremendo", señalaba Belén Hoyos, residente en la vivienda.

"Aparcado"

Fue pasadas las seis de la mañana: el camión de la basura circulaba por la carretera general en sentido Granda y maniobró para incorporarse al núcleo de Llames. Pero en lugar de acceder por el ramal, el vehículo bajó por las escaleras de la casa, donde quedó perfectamente "aparcado".

EN IMÁGENES: Un camión de la basura acaba empotrado en las escaleras de una casa en Colloto

EN IMÁGENES: Un camión de la basura acaba empotrado en las escaleras de una casa en Colloto

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EN IMÁGENES: Un camión de la basura acaba empotrado en las escaleras de una casa en Colloto /

El impacto ocasionó daños en la ventana de la cocina y dejó sin luz a la vivienda, y el conductor tuvo que ser excarcelado por los Bomberos. "Intentamos sacarlo entre su compañero y yo, pero no pudimos, porque tenía un pie atrapado", indicaba Hoyos, expectante ante la operación para extraer el camión porque "no sabemos en realidad cuánto daño puede haber en la fachada".

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Finalmente, y dado lo aparatoso del accidente, "podía haber sido mucho peor, podía haberse metido entero en casa", indicaban los vecinos mientras una grúa de grandes dimensiones extraía el vehículo, con mucho cuidado de no dañar más la pared ni el tendido eléctrico.

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El accidente ocasionó retenciones a primera hora de la mañana en la zona, con numeroso tráfico hacia los polígonos cercanos, y fue necesaria la intervención de varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico para regular el paso alternativo de los coches en este punto.

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