El Acuartelamiento Cabo Noval celebra el día 13 la sexta edición de su Trail: las inscripciones ya están abiertas
La prueba incluye tres recorridos infantiles adaptados a las diferentes edades
El Acuartelamiento de Cabo Noval volverá a abrir sus instalaciones al deporte el próximo día 13 con la celebración de la sexta edición de su Trail, una cita que combina la competición con una jornada en la que los asistentes podrán conocer también material militar. La prueba fue presentada este martes por el alcalde de Siero, Ángel García («Cepi»), y el concejal de Deportes, Jesús Abad. También asistieron al acto el suboficial mayor Pablo San Agustín, el coronel José Miguel Garcés y el subteniente Roger Alonso.
La carrera comenzará a las diez de la mañana y tendrá como escenario las instalaciones del acuartelamiento. La prueba principal contará con un recorrido de 13 kilómetros y establecerá diferentes categorías: absoluta, sénior, veteranos A y B, además de las modalidades de equipos civil y militar.
El programa incluye la participación de los más pequeños, con tres recorridos infantiles adaptados a las diferentes edades. Los niños de entre 4 y 6 años afrontarán una distancia de 400 metros; los participantes de 7 a 9 años recorrerán 800 metros, mientras que para la categoría de 10 a 12 años se ha establecido una prueba de 1.200 metros.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el día 6 de septiembre y pueden formalizarse de manera telemática a través de la plataforma Empa-T.
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