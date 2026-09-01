El alcalde de Siero reclama al Adif agilidad para iniciar la doble vía de la Pola y terminar las obras de la estación: “El ritmo que llevan no es el que nos gustaría”

El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, reclama al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) más agilidad en las obras en marcha o en proyecto para la mejora del servicio de tren en el concejo. El foco lo pone en la línea de la antigua Feve y en el desdoblamiento del tramo de vía entre la Pola y La Carrera, una actuación por la que se espera desde hace un cuarto de siglo y que sigue acumulando demoras, ya que, tal y como adelantó La NUEVA ESPAÑA, el Adif se encuentra estudiando desde hace año y medio las nueve ofertas presentadas a la licitación.

“El ritmo al que va el Adif pues, evidentemente, no es el que nos gustaría, aunque lo bueno es que están con ello para mejorar el eje de la Pola a Oviedo”, señaló este lunes el regidor socialista, durante una visita a los trabajos de mejora en la zona de juegos del parque de La Pedrera de Lieres.

La petición para desbloquear la actuación de la doble vìa se suma a otras que ya deberían estar finalizadas, como las obras para la instalación de una pasarela en la estación de la Pola, que no ha concluido cuando se va para cinco años desde el inicio. O el plan en el que trabajan para eliminar pasos a nivel en el concejo, con doce estructuras elevadas, pasos subterráneos y rutas alternativas, en el que se encuentran trabajando de forma conjunta para llevarlo a cabo. “Lo que hacemos es que cuando nos llega algo al Ayuntamiento intentamos resolver lo antes posible el trámite que a nosotros nos corresponde, pero desconozco dónde está el problema de que vayan las cosas tan lentas en el Adif”, indicó

El tramo de 1,9 kilómetros desde Pola de Siero hasta La Carrera es el único sin doble vía hasta Oviedo. Se trata de una circunstancia que afecta al funcionamiento óptimo de un trazado que Cepi considera clave. “Siempre digo que en Siero tenemos dos ejes fundamentales en transporte público. Uno de norte a sur, que cubre Renfe y atraviesa Lugones, que funciona fantásticamente bien y es clave en el éxito de crecimiento de esa población. Y el otro, de la extinta Feve, entre la Pola y Oviedo, que funciona mucho peor, tarda mucho, es incómodo y hay retrasos”, indicó el alcalde sierense. "Sería importante conseguir que línea entre la Pola y Oviedo funcionase igual que la de Lugones, que es una clave para el éxito del crecimiento de esta localidad”, enfatizó.

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El Adif no concluirá antes de 2028 los trabajos de la doble vía, que cuentan con un plazo de ejecución de quince meses. En estos momentos, siguen estudiando las nueve ofertas presentadas, desde ya hace año y medio, pero no se ha licitado una obra que, al menos sí tiene listos todos los contratos complementarios.