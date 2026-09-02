La Asociación Nora recibe una ayuda de Siero para su programa de rehabilitación para personas con parálisis cerebral

El Ayuntamiento de Siero ha firmado un convenio con la Asociación Nora para una subvención nominativa de 45.000 euros que servirá para colaborar con el programa de rehabilitación física y neuropsicológica de personas que padezcan parálisis cerebral o deficiencia psíquica, y sean residentes en Siero, que ofrece este colectivo.

Este proyecto se encuentra subvencionado por medio de la Atención integral y multidisciplinar para personas con discapacidad y sus familias.

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La Asociación Nora, con más de 130 familias asociadas, fue fundada en 1992, y es una casa de referencia para aquellas personas con discapacidad psíquica y parálisis cerebral, así como sus familias, con diferentes actividades y propuestas para el día a día. Cada semana más de 75 personas acuden a las diferentes terapias que ofrecen en su local.