Cadasa prepara la adjudicación de las obras para duplicar la conducción principal de Siero: diez empresas optan a una actuación que se contratará este otoño

El Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de Asturias (Cadasa) prepara la adjdudicación este otoño de una obra clave para reforzar el suministro de agua en el centro de Asturias. Se trata del desdoblamiento de la conducción principal entre Lieres y Espiniella (Siero), una actuación que cuenta con un presupuesto de 38.,5 millones y que cuenta con diez ofertas de empresas interesadas en el contrato. Este proyecto incluye la construcción de más de trece kilómetros de nueva conducción de gran diámetro que discurrirá en paralelo a la actual y permitirá configurar un doble eje para transportar agua a través del corredor.

En la práctica, esta obra permitirá duplicar la infraestructura existente entre Lieres y Espiniella. La nueva tubería se incorporará al sistema y permitirá incrementar su capacidad de transporte hasta alcanzar los 4.500 litros por segundo. Con todo, el objetivo de la obra no se limita a poder mover una mayor cantidad de agua. La existencia de dos conducciones permitirá a Cadasa disponer de una alternativa para realizar derivaciones, afrontar trabajos de mantenimiento programado o responder ante una incidencia sin depender exclusivamente de una única tubería. La conducción se conectará con los principales nodos del sistema de abastecimiento y reforzará un corredor que presta servicio tanto al área central como a la franja costera de Asturias.

Suministro

La seguridad del suministro es otro de los grandes objetivos del proyecto. Al disponer de dos conducciones paralelas, el sistema reducirá su vulnerabilidad ante posibles averías o episodios de elevada demanda, ya que será posible mantener el transporte de agua por una vía alternativa. Según consta en la documentación de Cadasa, la intervención también permitirá una distribución más equilibrada del recurso, reducirá pérdidas y facilitará una gestión energética más eficiente de la red. La obra presenta una elevada complejidad técnica por las dimensiones de la tubería y por un trazado de más de trece kilómetros que atraviesa distintos entornos y obliga a adaptar las soluciones constructivas a las características de cada tramo.

El procedimiento que está en marcha corresponde a una segunda licitación del proyecto. Cadasa había sacado inicialmente las obras a contratación en noviembre de 2025, pero el concurso quedó paralizado después de que la Confederación Nacional de la Construcción recurriera los pliegos elaborados por el consorcio. El contrato quedó suspendido cautelarmente en enero de este año, mientras el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales analizaba la impugnación para terminar estimando el recurso. La controversia se centró en la clasificación empresarial exigida para participar en la licitación. Cadasa había establecido la categoría E-1, correspondiente a abastecimientos y saneamientos, mientras que la patronal constructora defendía que, por las características de la infraestructura, debía aplicarse el subgrupo E-6, correspondiente a conducciones con tubería de presión de gran diámetro.

Resolución

La resolución obligó a modificar las condiciones y Cadasa volvió a sacar las obras a licitación a finales del pasado abril por 38,56 millones de euros. La nueva convocatoria incorporó ajustes en los requisitos técnicos de participación para exigir experiencia acreditada en conducciones de agua a presión de gran diámetro. El plazo para presentar propuestas terminó el 3 de junio y al concurso concurrieron diez ofertas. Desde entonces, se desarrolla el procedimiento de contratación, con el horizonte de que pueda oficializar la adjudicación este próximo otoño.

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La actuación se integra en el Plan de Inversiones 2022-2032 de Cadasa, dotado con cerca de 170 millones de euros para consolidar el sistema regional de abastecimiento y ampliar su capacidad de respuesta. Cadasa dispone actualmente de tres estaciones potabilizadoras y 245 kilómetros de conducciones y, durante 2025, suministró 58 millones de metros cúbicos de agua a los concejos consorciados y a la industria del centro de la región, de los que 39,17 millones se destinaron al abastecimiento municipal.