El Casino de Lieres celebra el sábado un encuentro con tres bandas corales, acompañadas de una soprano y una pianista
El encuentro, organizado por el Coro Bandina de Lieres, cumple tres lustros
El Casino de Lieres celebra este sábado a las 19.30 horas el tradicional Encuentro Coral que organiza el Coro Bandina de Lieres. En esta ocasión, cumple ya quince años de vid y se celebrará con la participación de tres agrupaciones, más dos músicas.
De fuera de Asturias llegará a Lieres la agrupación Rondalla de Cedeira, de Galicia. También se sumará al evento la Agrupación Coral Concejo de Llanes. Y no faltará tampoco la anfitriona, la Bandina de Lieres.
El otro aliciente para el público será poder disfrutar de la voz de la soprano Silvia Torres, así como de la interpretación al piano de Inmaculada Iglesias.
La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, presentó el evento junto a Marta Medina y Begoña Arboleya, presidenta y tesorera del coro Bandina de Lieres, respectivamente.
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