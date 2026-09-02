El Casino de Lieres celebra el sábado un encuentro con tres bandas corales, acompañadas de una soprano y una pianista

El Casino de Lieres celebra este sábado a las 19.30 horas el tradicional Encuentro Coral que organiza el Coro Bandina de Lieres. En esta ocasión, cumple ya quince años de vid y se celebrará con la participación de tres agrupaciones, más dos músicas.

De fuera de Asturias llegará a Lieres la agrupación Rondalla de Cedeira, de Galicia. También se sumará al evento la Agrupación Coral Concejo de Llanes. Y no faltará tampoco la anfitriona, la Bandina de Lieres.

Programa del encuentro coral en el Casino de Lieres. / A. S.

El otro aliciente para el público será poder disfrutar de la voz de la soprano Silvia Torres, así como de la interpretación al piano de Inmaculada Iglesias.

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La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, presentó el evento junto a Marta Medina y Begoña Arboleya, presidenta y tesorera del coro Bandina de Lieres, respectivamente.