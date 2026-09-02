Cientos de personas se concentran en Pola de Siero en apoyo a Ceuta y en defensa de la integridad nacional: "España unida jamás será vencida"

Varios cientos de personas se concentraron este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Pola de Siero para mostrar su solidaridad con Ceuta, en respuesta a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La movilización transcurrió sin incidentes. Durante el acto se sucedieron los gritos de apoyo a Ceuta y también se corearon consignas como «España unida jamás será vencida», además de algunas proclamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La concentración contó con presencia de representantes de Vox y del PP. Los de Abascal acudieron con una pancarta en la que figuraban las siglas de la formación. Los representantes populares, por su parte, participaron con banderas de España, pero sin enseñas identificativas del partido. Entre los asistentes del PP estuvieron la diputada regional y presidenta de la formación en Siero, Beatriz Polledo; el portavoz municipal, Juan Luis Berros, y concejales como Graciela Velasco.

La representación del gobierno municipal del PSOE se limitó eal concejal Jesús Abad, quien precisó que participaba en la concentración a título personal. Abad explicó que había comunicado previamente al alcalde, Ángel García, su intención de acudir y que el regidor no le había puesto ningún inconveniente.

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El gobierno local no había dado un respaldo específico a la concentración en los días previos, aunque dio por buena la convocatoria de la FEMP y colgó una bandera de Ceuta del balcón del Ayuntamiento. García se había limitado a señalar que se trataba de una convocatoria de ese organismo y había dejado la asistencia a criterio de cada persona. El alcalde sostuvo que no tenía que decir a nadie que acudiera ni tampoco que dejara de hacerlo y que participaría, por tanto, participaría quien quisiera.