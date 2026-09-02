Las obras del aparcamiento subterráneo del parque de La Reconquista de Pola de Siero avanzan a buen ritmo: dos grúas trabajan para empezar a levantar el "esqueleto" el edificio

La gran obra en marcha en Pola de Siero, con una inversión de casi seis millones de euros y que cambiará la imagen de la zona oeste, avanza a buen ritmo. El Parque de La Reconquista, un proyecto de 15.380 metros cuadrados con zonas verdes, deportivas y parking, transformará por completo la zona. Los trabajos, que se iniciaron haces tres meses, han entrado ahora en una nueva fase, con la instalación de dos grúas en la zona que se construirá el edificio del aparcamiento para 146 plazas.

Se tratan de una pluma y una torre las grúas que ya ocupan los terrenos donde se situaba el antiguo matadero, y en la que se empieza a levantar los cimientos del futuro aparcamiento, que servirá para aliviar la falta de plazas en la zona.

En las últimas semanas los operarios han trabajado en la excavación de la zona, para sentar los pilares del edifico del parking, que aprovecha el desnivel que hay entre la Calle Asturias y la vía del tren, para que ese espacio para el estacionamiento tenga una planta subterránea.

En paralelo los trabajos se están efectuando en la parte que linda con la calle General Gutiérrez Mellado, que también se está renovando, y donde se situará la zona del parque, con los espacios verdes y de juegos.

El proyecto ambicioso, con un plazo de ejecución de catorce meses, estaría listo si todo marcha en orden para el verano de 2027. También incluirá una pista deportiva, otra para jugar al vóley playa y hasta una pista para caminar y correr de unos 500 metros.

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El proyecto, que está cofinanciado en un 70 por ciento por la Unión Europea, se adjudicó a la firma madrileña ASCH por 5.850.049 euros. A ello se le suman otros 770.000 euros de la reforma de la citada calle Gutiérrez Mellado, para facilitar el acceso desde la autovía Minera (AS-1), por la rotonda de la “Pitufina Karateca”.