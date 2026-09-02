Siero completa la instalación de nuevos contenedores soterrados en la Pola, Lugones y La Fresneda

El Ayuntamiento de Siero ha completado la instalación de nuevos contenedores soterrados en Pola de Siero, Lugones y La Fresneda, en una actuación que ha tenido un presupuesto de 100.000 euros. En el caso de las dos primeras localidades se han soterrado dos baterías completas de contenedores de reciclaje, para cartón, envases y vidrio, mientras que en la última se ha ampliado para cartón.

En la Pola la intervención se ha realizado en la plaza Les Campes y ha permitido mejorar la estética del entorno. En Lugones, en la calle Antonio Machado, ha servido para facilitar la seguridad vial, al tratarse de un punto que dificultaba la visibilidad de los vehículos.

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Las obras han incluido también trabajos de mejora del entorno, con la demolición de pavimentos y bordillos existentes, excavaciones, ejecución de soleras de hormigón, colocación de arquetas y contenedores soterrados, así como la reposición del pavimento con materiales de iguales características a los actuales.