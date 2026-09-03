Cinco empresas optan al contrato de casi un millón de euros para construir la acera de Valdesoto
La actuación, muy demandada por los vecinos, dotará de un paso peatonal de 600 metros en paralelo a carretera SI-8
Cinco empresas han presentado sus ofertas para optar a la obra de la acera peatonal en Valdesoto, que se construirá en paralelo a la SI-8. Tendrá una extensión de 600 metros y permitirá unir los principales equipamientos situado en el epicentro de la parroquia. Los vecinos y peatones podrán comunicarse por esta vía peatonal para desplazarse al Centro Polivalente, la iglesia de San Félix, el centro de salud, la farmacia o las instalaciones deportivas del campo de Villarea.
La actuación cuenta con un presupuesto de en torno al millón de euros, y cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses. El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, subrayó este jueves que la previsión es que puedan tener a lo largo del mes de septiembre una propuesta de adjudicación y confía “en que las obras puedan comenzar antes de que acabe el año”.
Este proyecto es una histórica y esperada demanda vecinal, que permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal. Además, irá acompañado de una reforma del entorno.
Las obras incluirán la instalación de dos pasos de peatones elevados, así como la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales y drenaje, una red de abastecimiento y la preinstalación de alumbrado público y comunicaciones. De forma paralela, la empresa distribuidora de electricidad ejecutará una canalización subterránea para modernizar la infraestructura eléctrica existente en la zona.
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