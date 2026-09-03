Cinco empresas optan al contrato de casi un millón de euros para construir la acera de Valdesoto

Cinco empresas han presentado sus ofertas para optar a la obra de la acera peatonal en Valdesoto, que se construirá en paralelo a la SI-8. Tendrá una extensión de 600 metros y permitirá unir los principales equipamientos situado en el epicentro de la parroquia. Los vecinos y peatones podrán comunicarse por esta vía peatonal para desplazarse al Centro Polivalente, la iglesia de San Félix, el centro de salud, la farmacia o las instalaciones deportivas del campo de Villarea.

La actuación cuenta con un presupuesto de en torno al millón de euros, y cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses. El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, subrayó este jueves que la previsión es que puedan tener a lo largo del mes de septiembre una propuesta de adjudicación y confía “en que las obras puedan comenzar antes de que acabe el año”.

Este proyecto es una histórica y esperada demanda vecinal, que permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal. Además, irá acompañado de una reforma del entorno.

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Las obras incluirán la instalación de dos pasos de peatones elevados, así como la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales y drenaje, una red de abastecimiento y la preinstalación de alumbrado público y comunicaciones. De forma paralela, la empresa distribuidora de electricidad ejecutará una canalización subterránea para modernizar la infraestructura eléctrica existente en la zona.