El Club Baloncesto Siero cierra su primer campus veraniego con veinte niños de seis a doce años: "Nos lo pasamos bien con los amigos y hacemos más cosas"

Hugo Gutiérrez tiene 11 años y una gran pasión: el baloncesto. Pertenece a la entidad referente de la Pola en este deporte, que acaba de cumplir 40 años, como es el Club Baloncesto Siero. Pero tenía claro que un verano sin disfrutar de su deporte favorito se le iba a hacer muy largo. Por eso decidió apuntarse al primer campus multideporte organizado por la entidad. Iniciado el pasado martes, y hasta este viernes, una veintena de jóvenes de 6 a 12 años, se aventuran a apurar los últimos días de verano con mucho deporte antes del comienzo del curso escolar.

El Club Baloncesto Siero, que preside Tere Casas, apostó por organizar esta propuesta, que ha partido con dos objetivos. “Por un lado, para que puedan conciliar las familias. Y, por el otro, para que los niños disfruten del baloncesto y sirva también como reclamo para algunos para apuntarse al club”, resalta la presidenta de una entidad, que vive un gran momento, y que el curso pasado tuvo 90 licencias.

EN IMÁGENES: Participantes en el Campus del Club Baloncesto Siero / P. A.

El campus, desarrollado durante toda la mañana, se dividía en dos partes. La primera, con el baloncesto como protagonista. Los participantes disfrutan estos días de un apartado de tecnificación y otro de táctica. Y en el tramo final alternan juegos, baños en la piscina municipal, excursiones o pruebas en otros deportes como el hockey.

Disfrutar del deporte y de los amigos

“Me gusta el baloncesto, estoy con mis amigos y hacemos más cosas, me lo estoy pasando muy bien”, reconoce Julia Cosío, de 9 años, que descubrió hace poco este deporte y se ha quedado enganchada.

Con más experiencia, pero con la misma ilusión que una debutante, Eva Abella, a sus 11 años, ya lleva tres practicándolo. “Primero hacia balonmano, pero probé baloncesto y me gustó más. Lo veo un deporte más divertido y de equipo”, subraya esta joven, que, pese a militar en el Club Baloncesto Siero, también ha querido estar en este campus veraniego, en el que los monitores buscan que afiancen conceptos.

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El próximo día 9 empezarán los equipos del club a entrenar para la temporada. Y el 1 de octubre los que forman parte de las actividades extraescolares de los colegios polesos Hermanos Arregui y Celestino Montoto. “Este campus da muchas posbilidades para los niños y para el club. Esperamos que nos sirva para completar los equipos, que alguno de ellos está algo corto de efectivos”, concluye la presidenta, que ha seguido de cerca las actividades y entrenamientos del campus esta semana en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero.