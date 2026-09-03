Fabada, corderada, carrera de cintas a caballo o campeonato de lanzamiento de huesos: el programa festivo en Siero para Leceñes, Marcenado, Muñó, Celles y Lieres

Llega septiembre cargado de fiestas al concejo de Siero. El primer fin de semana del mes estará marcado por la previsión de buen tiempo, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 26 y 28 grados, y con ganas de disfrutar de comidas de hermandad, mucha música y actividades especiales. Leceñes, Marcenado, Muñó, Celles y Lieres serán los puntos del concejo que estarán de celebración los próximos días.

Santa Apolonia en Leceñes

Leceñes celebrará Santa Apolonia, con un amplio programa y duradero. Se pondrá en marcha este sábado 5 de septiembre, con la novedad del primer Rally de Clásicos Fiestes de Leceñes, organizado por la Asociación Rallye de Valdesoto, para seguir con la exposición de vehículos y la sesión vermut a la que seguirá a partir de las 21.00 horas el campeonato de tute y parchís.

El domingo 6 será el día grande con la misa a las 12.30 horas cantaba por el Coro Xoreecer, la sesión vermut, y a partir de las 14.30 horas se degustará la gran fabada, que supera las 500 raciones.

El lunes 7 habrá música a las 22.00 horas con el grupo “Los Insolentes”. Para el martes 8 estará “Pájaros en la cabeza animando el vermú”. Y para el miércoles 9 y jueves 10 están previstos “Les Nueches de la Casona”. El cierre llegará el viernes 11, con la gran jira campestre desde las 21.00 horas y la música de “Costa Norte” y Dj Pika.

Santa Cruz de Marcenado

Este viernes 4 de septiembre arrancan las fiestas de Santa Cruz de Marcenado, recuperadas hace pocos años. Será con el chupinazo a las 20.00 horas y desde las 22.00 horas con el campeonato de tute y parchís.

Para el sábado 5 Jorge Menéndez animará la sesión vermú desde las 12.00 horas, habrá una gran paellada desde las 14.30 horas para la comida, y por la tarde se celebrará a als 17.00 horas la IV Carrera de Cintes a Caballu. Para la medianoche además habrá fuegos artificiales, tras la actuación del “Dúo Vibe”.

El cierre llegará el domingo 6 con una concentración de vehículos clásicos desde las 12.00 horas, sesión vermú con Marla Nieto, comida de hermanda y reparto del bollu.

Nuestra Señora del Rosario de Celles

El programa de Nuestra Señora del Rosario se pone en marcha este viernes 4 de septiembre, con una descarga de voladores a las 19.00 horas, reparto del bollo a las 19.30 horas y música con “JB Son” y Dj Pika en la primera verbena.

El sábado 5 a las 12.00 horas será la misa en el prau de la fiesta. Y a las 14.30 horas se celebrará una gran paellada, previo al gran concurso de tortilla para la tarde.

El cierre llegará el domingo 6, con la misa en honor a Nuestra Señora del Rosario y procesión a las 12.00 horas, y la tradicional corderada para comer, para cerca de 700 personas. Por la tarde juegos infantiles, y por la noche Dj Pika, “Dúo Berto y Vane Acordeón” cerrarán las celebraciones.

Cristo del Agua en Lieres

Inés Estrada, directora del Colegio de Lieres, dará el pregón a las 20.00 horas de este viernes 4 de septiembre, que servirá para dar el inicio a las fiestas del Cristo del Agua de Lieres. Fran Juesas será el músico que anime la primera jornada.

El sábado 5 continuarán las celebraciones con una gran parrillada desde las 21.30 horas, y la música de “Waykas” y Dj Noel. Y para el domingo 6 habrá desde las 13.00 horas misa en la capilla del Cristo del Agua, cantada por la Coral Santa María de Lieres, comida campestre, juegos infantiles y desde las 18.00 horas la sexta edición del Concurso de Lanzamiento de Huesos de Aceituna.

Nuestra Señora del Rosario de Muñó

El campeonato de tute y parchís abre este viernes desde las 21.00 horas las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Muñó, que se alargarán hasta el martes 8 de septiembre. El sábado 5 el pregón lo dará desde las 12.30 horas José Luis Vigil, antes de una sesión vermú con Ceferino Otero, y el reparto del bollo desde las 19.00 horas, con el “Trío Fusión” y Dj Sonifon ofreciendo desde las 22.00 horas la primera verbana.

El domingo 6 será la misma en honor a San Antonio a las 13.00 horas, seguida de un vermú con “Los Gascones” y una paellada. Por la tarde a las 17.30 horas actuará el “Dúo Reflejos”.

El lunes 7 amenizará el vermú Ángel Rodríguez y por la tarde habrá juegos tradicionales desde las 17.00 horas y una gymkhana con el exciclista Chechu Rubiera. Para la noche queará la gran parrillada a las 21.00 horas, fuegos artificales y la Orquesta Caramelo.

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El martes 8 concluirán los festejos, con la misa y rifa del ramo desde las 13.00 horas, corderada para la comida a las 15.00 horas, la música de Aroa Peña desde las 17.30 horas, y el cierre con la rifa tradicional del paxu a partir de las 21.45 horas y justo después la actuación de Dj Sonifón.