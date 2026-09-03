El primer parque de baterías de Siero ya tiene los accesos en obras: una glorieta desde la N-634 y un vial a las parcelas

Los trabajos previos a la instalación del parque de baterías de Argüelles (Siero) avanzan de forma notable con las obras para dotar de accesos a las parcelas donde se han aprobado dos licencias. Entre ambas suman 21 megavatios (9 y 12, respectivamente) de almacenamiento energético. Esta semana, los operarios han iniciado los trabajos para la construcción de una rotonda desde la carretera N-634a, el tramo alternativo desde la rotonda de Fuentespino hasta San Miguel de la Barreda tras la apertura de la autovía A-64.

Ese enlace estaba regulado hasta el momento mediante un giro con stop desde un vial a la derecha de la calzada para los vehículos que proceden de Fuentespino. Mientras que los que salen y quieren incorporarse a la nacional en dirección a San Miguel tienen que hacerlo con un giro complicado a la izquierda. Con la nueva rotonda, que asume la empresa que ha recibido la licencia para el parque, se mejoran notablemente los accesos para los camiones y vehículos pesados.

Esta nueva glorieta se sitúa a la altura del Restaurante Casa Farpón y al acceso a la zona de oficinas de la planta de prefabricados de hormigón Juan Roces. Precisamente, junto a esta última instalación se sitúa la parcela donde estarán ubicadas las plantas de baterías.

De forma paralela, los operarios continúan con la construcción del vial de entrada al que se accederá desde la nueva glorieta.

Inversión

Los promotores tienen previsto llevar a cabo una inversión de unos 15 millones de euros en unas instalaciones que están a menos de cinco kilómetros del punto de conexión a la red eléctrica.

Los vecinos, que mostraron su rechazo a la instalación de los parques de baterías, pusiero de manifiesto su temor a que se produzcan "graves perjuicios económicos y ambientales, alto riesgo de incendios y explosión, así como contaminación electromagnética y acústica". El Ayuntamiento de Siero, por su parte, tras conceder la licencia, explicó que autorizó la iniciativa tras haberse completado toda la tramitación exigida, incluidas las autorizaciones ambientales y de Industria. Además, garantizó que las instalaciones se ajustan a los criterios recogidos en las directrices autonómicas para este tipo de equipamientos.

Noticias relacionadas

El regidor , Ángel García, reconoció la inquietud manifestada por parte de algunos vecinos ante la implantación de estas infraestructuras, aunque expresó su confianza en que las dudas desaparezcan una vez entren en funcionamiento. "Entendemos el malestar, pero esperamos que una vez que estén hechas se pueda comprobar que no hay ese perjuicio que se cree que se puede generar, ni de ruido ni de nada", indicó. "Esperamos que sean totalmente inocuas y que no molesten a los vecinos, añadió "Cepi".