Siero redacta el proyecto para un depósito de agua que abastezca a las parroquias de Celles y Anes
La previsión es que las obras, con un coste de un millón de euros, estén concluidas en 2028
El Ayuntamiento de Siero tiene en redacción el proyecto para construir un depósito de agua que de servicio a la parroquia de Celles, principalmente al núcleo de Otero, y también a los de Espiniella y El Cuto, en Anes. Esta inversión, que rondará el millón de euros, empezará a ejecutarse en 2027, con cargo a los presupuestos de ese ejercicio, y se terminaría en 2028. El proyecto el objetivo de resolver los problemas de abastecimiento, ahora en manos de una cooperativa, y contar al mismo tiempo con un depósito propio en la zona para dar la opción a los vecinos a engancharse a la red municipal.
El anuncio lo hizo este jueves el alcalde de Siero, Ángel García (“Cepi”), durante la visita al arreglo de un camino en la parroquia de Celles, concretamente en Lavandera,. Lo que se hizo en este tramo de 600 metros, con una inversión de 5.000 euros, fue ensanchar la carretera, con zahorra, para permitir el paso de dos vehículos.
"Cepi" reconoció que el proceso de tramitación del nuevo depósito “es lento”, porque irá acompañado de expropiaciones y otra serie de permisos, pero que es algo necesario de afrontar. “Aquí la cooperativa está teniendo problemas de abastecimiento y calidad del agua. Hasta el punto de que, por ejemplo, no están dando licencias para nuevas viviendas al no garantizarse el agua”, explicó el regidor socialista.
“Lo que haremos es una red municipal que convivirá con la de la cooperativa. Quien voluntariamente quiera pasar a la red municipal podrá hacerlo, y quien quiera seguir en la cooperativa podrá seguir", detalló el Alcalde.
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