Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Limpieza intensiva de la polesa plaza de Les Campes

Los operarios emplearon agua caliente a presión

Un operario, durante las labores de limpieza.

Un operario, durante las labores de limpieza.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. O.

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero ha llevado a cabo una limpieza intensiva de la plaza de Les Campes, en La Pola, mediante el empleo de agua caliente a presión. La actuación forma parte de los trabajos periódicos de refuerzo que se realizan en plazas y otros espacios públicos del concejo para retirar manchas y suciedad que no pueden eliminarse con los medios habituales.

La concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, visitó los trabajos esta mañana de viernes. «Estas limpiezas de refuerzo nos permiten actuar en aquellos puntos donde, por el uso diario y la afluencia de personas, se acumula más suciedad y la limpieza habitual no es suficiente», señaló.

Noticias relacionadas

En el caso de Les Campes, los operarios emplearon agua caliente a presión para realizar una limpieza en profundidad del pavimento. «Estamos actuando en la plaza de Les Campes con agua a presión caliente para realizar una limpieza más profunda del pavimento y mejorar el estado de este espacio tan utilizado de Pola de Siero», indicó Lago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto en Colloto con un camión de la basura que acabó empotrado en las escaleras de una casa: 'Pensamos que era un terremoto
  2. Fabada, corderada, carrera de cintas a caballo o campeonato de lanzamiento de huesos: el programa festivo en Siero para Leceñes, Marcenado, Muñó, Celles y Lieres
  3. El polígono de Bobes coge velocidad: una nueva empresa reserva tres parcelas con más de 14.000 metros cuadrados para instalarse en Siero
  4. “Este pueblo es su gente”: la emoción del pregón y el agua de la multitudinaria ruta inundan Lugones de fiesta en el inicio de Santa Isabel
  5. El Adif ocupa otras 49 fincas para las obras de mejora integral de la vía de la antigua Feve de Colloto a Infiesto
  6. Pola de Siero se queda sin 'cuquiellos': cierra la guardería fundada hace 36 años por Raquel Prada y por la que pasaron cientos de alumnos
  7. El primer parque de baterías de Siero ya tiene los accesos en obras: una glorieta desde la N-634 y un vial a las parcelas
  8. Lugones festeja a Santa Isabel con misa, procesión y gentío, aunque este año no hubo embarazada para bendecir

Limpieza intensiva de la polesa plaza de Les Campes

Limpieza intensiva de la polesa plaza de Les Campes

De Lugones a “The Cavern Club” de Liverpool: estas son las bandas que representarán a Asturias en la cuna de The Beatles

La obra de la N-634 de Villamayor a Marcenado conllevará cortes de carril y desvíos durante año y medio

El primer parque de baterías de Siero ya tiene los accesos en obras: una glorieta desde la N-634 y un vial a las parcelas

Cinco empresas optan al contrato de casi un millón de euros para construir la acera de Valdesoto

Cientos de personas se concentran en Pola de Siero en apoyo a Ceuta y en defensa de la integridad nacional: "España unida jamás será vencida"

Fabada, corderada, carrera de cintas a caballo o campeonato de lanzamiento de huesos: el programa festivo en Siero para Leceñes, Marcenado, Muñó, Celles y Lieres

Fabada, corderada, carrera de cintas a caballo o campeonato de lanzamiento de huesos: el programa festivo en Siero para Leceñes, Marcenado, Muñó, Celles y Lieres

El Club Baloncesto Siero cierra su primer campus veraniego con veinte niños de seis a doce años: "Nos lo pasamos bien con los amigos y hacemos más cosas"

Tracking Pixel Contents