Limpieza intensiva de la polesa plaza de Les Campes
Los operarios emplearon agua caliente a presión
J. A. O.
El Ayuntamiento de Siero ha llevado a cabo una limpieza intensiva de la plaza de Les Campes, en La Pola, mediante el empleo de agua caliente a presión. La actuación forma parte de los trabajos periódicos de refuerzo que se realizan en plazas y otros espacios públicos del concejo para retirar manchas y suciedad que no pueden eliminarse con los medios habituales.
La concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, visitó los trabajos esta mañana de viernes. «Estas limpiezas de refuerzo nos permiten actuar en aquellos puntos donde, por el uso diario y la afluencia de personas, se acumula más suciedad y la limpieza habitual no es suficiente», señaló.
En el caso de Les Campes, los operarios emplearon agua caliente a presión para realizar una limpieza en profundidad del pavimento. «Estamos actuando en la plaza de Les Campes con agua a presión caliente para realizar una limpieza más profunda del pavimento y mejorar el estado de este espacio tan utilizado de Pola de Siero», indicó Lago.
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