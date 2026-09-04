De Lugones a “The Cavern Club” de Liverpool: estas son las bandas que representarán a Asturias en la cuna de The Beatles
"Black Stokers”, "Freddie Fano y los Marijuana trio” y “Ruta 64” actuarán en el mítico local en mayo de 2027 gracias a la iniciativa de Chus García, de Lennon´s Bar
Las últimas fiestas de Santa Isabel de Lugones incorporaron una novedad. Por primera vez, las bandas que representarán a Asturias en el mítico “The Cavern Club", en Liverpool, actuaron en la calle durante las celebraciones de la localidad sierense. Tal circunstancia permitió al público disfrutar de las propuestas que llevarán “Black Stokers”, “Freddie Fano y los Marijuana trio” y “Ruta 64” a la ciudad inglesa en mayo del año que viene
Chus García, de Lennon’s bar Lugones, es el artífice de que desde hace diez años toquen bandas asturianas en la sala en la que dieron sus primeros pasos The Beatles.
García destaca la importancia de la presencia de estos grupos en las celebraciones locales. "Hay que agradecer a la comisión de festejos que contara con esta gente de Lugones que está poniendo cada año el nombre de Asturias y de la localidad en el escaparate musical y cultural internacional. Y es de esperar que esta primera ocasión sea el principio de una colaboración anual en unas fiestas que se merecen la presencia de estos grupos”, afirmó.
Asimismo, puso en valor que ya vayan a superar una década participado en la cita británica: "La organización de este evento de Liverpool, la Asociación Cultural ‘Hope to be There’, nos cuenta que hasta hoy ya han llevado a la ciudad del Mersey a más de 600 personas y a unos 120 músicos del concejo y de Asturias, lo cual es de valorar muy positivamente. Lugones suena ya allí y en Liverpool ya hay mucha gente que nos ubica en el mapa".
- Susto en Colloto con un camión de la basura que acabó empotrado en las escaleras de una casa: 'Pensamos que era un terremoto
- El polígono de Bobes coge velocidad: una nueva empresa reserva tres parcelas con más de 14.000 metros cuadrados para instalarse en Siero
- “Este pueblo es su gente”: la emoción del pregón y el agua de la multitudinaria ruta inundan Lugones de fiesta en el inicio de Santa Isabel
- El Adif ocupa otras 49 fincas para las obras de mejora integral de la vía de la antigua Feve de Colloto a Infiesto
- Pola de Siero se queda sin 'cuquiellos': cierra la guardería fundada hace 36 años por Raquel Prada y por la que pasaron cientos de alumnos
- Lugones festeja a Santa Isabel con misa, procesión y gentío, aunque este año no hubo embarazada para bendecir
- Cientos de personas se concentran en Pola de Siero en apoyo a Ceuta y en defensa de la integridad nacional: 'España unida jamás será vencida
- El primer parque de baterías de Siero ya tiene los accesos en obras: una glorieta desde la N-634 y un vial a las parcelas