De Lugones a “The Cavern Club” de Liverpool: estas son las bandas que representarán a Asturias en la cuna de The Beatles

Las últimas fiestas de Santa Isabel de Lugones incorporaron una novedad. Por primera vez, las bandas que representarán a Asturias en el mítico “The Cavern Club", en Liverpool, actuaron en la calle durante las celebraciones de la localidad sierense. Tal circunstancia permitió al público disfrutar de las propuestas que llevarán “Black Stokers”, “Freddie Fano y los Marijuana trio” y “Ruta 64” a la ciudad inglesa en mayo del año que viene

Chus García, de Lennon’s bar Lugones, es el artífice de que desde hace diez años toquen bandas asturianas en la sala en la que dieron sus primeros pasos The Beatles.

Black Stokers. / C. G.

García destaca la importancia de la presencia de estos grupos en las celebraciones locales. "Hay que agradecer a la comisión de festejos que contara con esta gente de Lugones que está poniendo cada año el nombre de Asturias y de la localidad en el escaparate musical y cultural internacional. Y es de esperar que esta primera ocasión sea el principio de una colaboración anual en unas fiestas que se merecen la presencia de estos grupos”, afirmó.

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"Ruta 64". / C. G.

Asimismo, puso en valor que ya vayan a superar una década participado en la cita británica: "La organización de este evento de Liverpool, la Asociación Cultural ‘Hope to be There’, nos cuenta que hasta hoy ya han llevado a la ciudad del Mersey a más de 600 personas y a unos 120 músicos del concejo y de Asturias, lo cual es de valorar muy positivamente. Lugones suena ya allí y en Liverpool ya hay mucha gente que nos ubica en el mapa".