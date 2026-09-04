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La obra de la N-634 de Villamayor a Marcenado conllevará cortes de carril y desvíos durante año y medio

El proyecto que acaba de licitar el Ministerio de Transportes en 11,4 millones prevé mantener la circulación con restricciones durante toda la actuación

Tráfico por la N-634 entre Marcenado y La Secada (Siero). | J. A. O.

Tráfico por la N-634 entre Marcenado y La Secada (Siero). | J. A. O.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Oviedo

La rehabilitación de la N-634 entre Villamayor (Piloña) y Marcenado (Siero) tendrá una incidencia directa sobre el tráfico durante su ejecución, aunque la carretera no se cerrará completamente a la circulación. El proyecto licitado por el Ministerio de Transportes en 11,4 millones prevé mantener el paso de vehículos mediante cortes de carril, circulación alternativa regulada por semáforos y dos desvíos provisionales en los puntos más complejos de la actuación, ambos situados en el concejo de Nava. Las obras tienen un plazo previsto de 18 meses.

La actuación abarca algo más de 30 kilómetros de la carretera nacional, entre los puntos kilométricos 357+550 y 387+887, atravesando los concejos de Piloña, Nava y Siero. Además de la renovación del asfaltado, incluye reparaciones de mayor profundidad en varias zonas problemáticas, junto a actuaciones sobre el drenaje, barreras de seguridad, señalización y otros elementos.

El proyecto establece como procedimiento general trabajar primero sobre uno de los carriles y, posteriormente, sobre el otro. Mientras permanezca ocupado el carril en obras, los vehículos utilizarán el contiguo. Esto implicará establecer un paso alternativo regulado por semáforos. En los escasos puntos en los que la N-634 cuenta con un tercer carril se prevé, cuando uno esté en obras, redistribuir los dos restantes para conservar uno abierto en cada sentido.

Las mayores alteraciones se producirán en la reparación de dos hundimientos localizados en los puntos kilométricos 373+700 y 379. En el concejo de Nava, son los únicos lugares de los más de 30 kilómetros afectados en los que el proyecto considera necesario construir desvíos provisionales específicos para mantener la circulación mientras se reconstruye la carretera. Corresponden a las denominadas "zonas singulares" 4 y 5.

Hundimientos

El primero de estos desvíos estará asociado al hundimiento situado en el entorno del punto kilométrico 373+700. Para poder sanear la carretera sin interrumpir el tráfico se habilitará una calzada provisional por la margen izquierda, con dos carriles de 3,50 metros de ancho y sin arcenes. El espacio existente entre la carretera y el cierre de una parcela permitirá encajar esta vía provisional, que quedará separada de la excavación mediante elementos de contención. El desvío tendrá 112 metros de longitud y 7,65 metros de ancho de plataforma.

La segunda actuación excepcional se encuentra en el punto kilométrico 379. Allí existe un hundimiento que afecta a unos 45 metros de la plataforma y que ya había sido objeto anteriormente de una reparación superficial. La solución proyectada consiste en sanear la zona afectada hasta ocho metros bajo la rasante, reconstruir el terreno y el firme y ejecutar una nueva obra de drenaje. El tráfico se trasladará provisionalmente a la margen izquierda de la N-634, mediante otros dos carriles de 3,5 metros y sin arcenes. En este caso, se aprovechará un camino de acceso que, según recoge el proyecto, formó parte antiguamente de la plataforma de la propia carretera nacional y que tendrá que ser ligeramente ensanchado. Se prevé una calzada provisional de 196 metros de longitud y 7,65 metros de ancho.

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En ambos puntos se podrán mantener simultáneamente los dos sentidos de circulación, aunque los vehículos abandonarán temporalmente la plataforma de la carretera.

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