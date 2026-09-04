Siero redacta el primer proyecto de saneamiento para 2027: será en San Miguel de la Barreda y costará 390.000 euros

Siero ya trabaja en los nuevos planes para extender el saneamiento durante 2027 por el concejo. El primer proyecto redactado es el de San Miguel de la Barrera, en la zona este de la parroquia, la más próxima a Argüelles. El plan, aprobado por la Junta de Gobierno este viernes, cuenta con un presupuesto de 390.408 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La previsión, según explicó el alcalde, Ángel García (“Cepi”) es que las obras se financien con el presupuesto de 2027 y se ejecuten y completen durante el año. Ahora, tras aprobarse el proyecto, comienzan los trámites administrativos expropiatorios, antes de continuar con todo el proceso de licitación y adjudicación de las obras.

Los trabajos incluirán la instalación de cerca 1,35 kilómetros de nuevos colectores para dar servicio a una quincena de viviendas que actualmente carecen de red de saneamiento. Se aprovechará la instalación efectuada junto a la nueva rotonda que da acceso a la autovía de Bobes y en la que el Principado trabaja ahora para un vial de enlace para los vecinos de San Miguel, que habían quedado aislados.

La nueva red dará servicio, entre otras, a viviendas situadas en el Camino de Los Llanos y el Camino de Argüelles. Además, se ejecutarán 37 pozos de registro y diez ramales de acometida hasta el margen de los caminos. También se llevarán a cabo trabajos de reposición de caminos afectadas y diversas actuaciones en la red municipal de abastecimiento de agua, con la renovación de 215 metros de una antigua conducción de PVC, y se modificará otro tramo de unos 100 metros en las inmediaciones de la glorieta de la antigua AS-17.

“Era una actuación pendiente porque hasta ahora no había dónde conducir el saneamiento y, gracias a la red del polígono de Bobes, ya podemos conectarlo”, indicó Ángel García en la presentación del proyecto, en la que estuvo acompañado de Pergentino Martínez, concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, y Juan Carlos Álvarez, técnico municipal.

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Además, la Junta de gobierno celebrada este viernes aprobó la adjudicación de las obras del saneamiento de Areñes, incluidas en el presupuesto de 2026. Este año los proyectos que están en obras o pendientes de ejecutar en esta área se distribuyen en seis actuaciones: Berrón Oeste, Ordoño y La Belga, Ferrera Fase II, Limanes Fase II, Trespando y Areñes. En el caso del proyecto de Ordoño y La Belga ya está en obra. El resto de las actuaciones ya se encuentran en las últimas fases de tramitación, previo al inicio de las obras.