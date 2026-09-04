Un vecino reclama paralizar las obras de ampliación del parque infantil de La Fresneda por la altura del tobogán y los ruidos de los niños: "Se vulnera mi intimidad"
“Es una megaestructura que supera los seis metros de altura y que ni tan siquiera se ha visto en los parques de Oviedo o Gijón”, señala en su escrito el residente, que amenaza al Ayuntamiento con los tribunales
Un vecino de La Fresneda reclama al Ayuntamiento de Siero paralizar o modificar el proyecto de las obras de ampliación de la zona de juegos del parque infantil situado en la zona norte de la localidad. El motivo que argumenta es que el tobogán supera los seis metros de altura y "vulnera la intimidad familiar", al contar desde la zona superior de la plataforma con “una desproporcionada altura, que permite una visión, directa, limpia y sin obstáculos” hacia su vivienda. El residente también afirma en su denuncia ante el Consistorio que la ubicación del parque supone una depreciación del valor de su vivienda y de la parcela.
En el escrito, este vecino critica que la estructura de juego infantil, que consta de una torre con tobogán y se está ejecutando actualmente, “es una megaestructura” de seis metros de altura “que ni tan siquiera se ha visto en los parques públicos de Oviedo o Gijón”.
Añade, además, que cuando adquirió hace trece años esa vivienda, lo hizo por situarse en una “zona verde pública y tranquila”. Sin embargo, ahora, con el proyecto municipal de ampliación del parque de juegos, “se rompe drásticamente la armonía estética y visual del entorno residencial de La Fresneda”.
Más ruido
La queja enviada hace hincapié especialmente en el tamaño de la estructura de juegos y la cercanía a su vivienda. "No solo se está realizando la instalación del ‘megatobogán’, sino que se están impulsando una multitud de nuevas instalaciones que superan con creces cualquiera de los parques infantiles ya instalados en La Fresneda”, enfatiza, para añadir que cree que verá alterada su tranquilidad. "La concentración de usuarios generará una fuente de ruidos constantes de gran impacto, que supondrá un menoscabo intolerable del descanso diario", subraya.
El otro aspecto que ve perjudicial con este proyecto del parque, cuyas obras concluirán en el plazo de un mes, aproximadamente, es el “demérito patrimonial” de su propiedad. Afirma el vecino que han puesto la vivienda a la venta y que la construcción del parque infantil les ha supuesto que “alguna visita descartara la compra por el efecto visual ya producido y por los futuros efectos acústicos que se producirán”.
En el escrito presentado en el Ayuntamiento, el vecino solicita la paralización o suspensión de los trabajos y la modificación del proyecto técnico de la obra, reubicando el parque en la zona más central de este espacio. De no ser así, solicitará daños y perjuicios en los tribunales.
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