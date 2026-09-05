El Adif prepara un nuevo sistema de seguridad para la vía de la antigua Feve Oviedo-Infiesto

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ultima las gestiones para el inicio de los trabajos de modernización de los sistemas de señalización y seguridad de la línea de ancho métrico entre Oviedo e Infiesto, actuación que reforzará la posición de El Berrón como punto neurálgico del tren en la región. Y es que, cuando concluyan las obras, la circulación de todo el trayecto pasará a gestionarse en remoto desde el Centro de Regulación de Circulación (CRC) Multi-red instalado en la terminal de la localidad sierense. El Adif trabaja ahora en la contratación de la asistencia técnica que se encargará de facilitar el inicio de la actuación y de supervisar la ejecución de los trabajos.

El plazo para que las empresas opten a este último contrato concluyó este viernes. La asistencia técnica, que engloba tanto la línea de Oviedo-Infiesto como Gijón-El Berrón, tiene un coste estimado de 1,89 millones de euros y una duración prevista de 25 meses. Su cometido será realizar el seguimiento y control de la ejecución de unos trabajos que supondrán una profunda renovación de los sistemas que gestionan la circulación.

En el caso de Oviedo-Infiesto, la redacción del proyecto y la obras principales fueron adjudicadas a finales de 2024 por 22,7 millones de euros. La actuación incluye la instalación de nuevos enclavamientos, sistemas de detección y protección de los trenes, señales fijas y luminosas y nuevas instalaciones de telecomunicaciones. Una vez implantados los nuevos sistemas, «la circulación del trayecto pasará a gestionarse en remoto desde el CRC Multi-red de El Berrón», subraya el proyecto .

El centro de control sierense ya constituye una pieza estratégica de la infraestructura ferroviaria del Principado. Ahora, con del nuevo sistema de seguridad, según el Adif, se incrementa la fiabilidad de las instalaciones, optimiza la capacidad de la infraestructura y mejora la regularidad de las circulaciones.

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La implantación del control centralizado permite conocer y gestionar en remoto la situación de los trenes y los diferentes elementos de señalización del trayecto. n