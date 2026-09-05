Muñó inicia sus fiestas con pregón y reparto de bollos, a la espera de la rifa de los ramos el próximo martes

Muñó está ya en plenas fiestas del Rosario y lo hace echando mano de la nostalgia. José Luis Vigil, primer presidente de la Asociación de Festejos encargada de las celebracionesde la localidad, fue el encargado de pronunciar el pregón este sábado, un repaso entrañable por los primeros años de unas fiestas que antes organizaba la asociación vecinal y que tuvieron en Los Praones uno de sus escenarios iniciales. Ya con la Asociación de Festejos, por ellas pasaron artistas como Luis Aguilé, Los Tres Sudamericanos o Bigote Arrocet.

Vigil recordó también el esfuerzo organizativo de 1981, cuando fue necesario asumir una importante labor para poder sacar adelante la celebración, y recuperó parala memoria colectica los antiguos campeonatos de tiro al plato que formaron parte de la historia de las fiestas.

Este sábado, Día del Socio, el pregón dió paso a una sesión vermú con Ceferino Otero, el espectáculo del payaso Tato y el reparto del bollo, además de una chocolatada. El domingo estará dedicado a San Antonio, con misa a las 13 horas y una sesión vermú amenizada por la Bandina Los Gascones. A las 15 horas se servirá la tradicional paella de marisco y por la tarde actuará el Dúo Reflejos. La jornada concluirá con DJ Sonifon.

El lunes continuarán las actividades con una sesión vermú con Ángel Rodríguez, juegos tradicionales y gimnasia con Chechu Rubiera. A las 18.30 horas habrá un espectáculo de marionetas de Gabino Show, seguido de una gran parrillada. La jornada tendrá además fuegos artificiales a las 23.45 horas y verbena con la orquesta Caramelo y DJ Sonifon.

El martes llegará uno de los momentos más característicos de las fiestas: la rifa del ramo. Los ramos de Muñó están considerados entre los más antiguos de Asturias y su sorteo conserva el antiguo método de la denominada «Alhaja Santa», mediante el que se extraen simultáneamente las papeletas de los participantes y la que determina el premio. La tradición del ramo es una de las pocas que todavía se mantienen en el concejo de Siero. Especial protagonismo tienen además las "romeras" de la fiesta, las reinas de Muñó que este año son Lucía Valdés y Yaiza Díaz.

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Además de la misa festiva, habrá sesión vermú, gran corderada y la actuación de Aroa Peña, y más tarde habrá karaoke y la tradicional rifa del paxu. A las 22 horas actuará DJ Sonifon y a medianoche el chupinazo pondrá fin a las fiestas.