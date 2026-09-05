Siero da licencia a las primeras 49 viviendas del Bulevar, que llegarán a ser hasta 2.000 en un futuro
Las obras del gran eje urbanístico de Lugones avanzan a buen ritmo y el vial podría quedar abierto al tráfico el mes que viene
El Ayuntamiento de Siero prevé conceder la próxima semana la primera licencia para construir 49 viviendas en el entorno del nuevo Bulevar de Lugones, una promoción impulsada por el Grupo Casado. Será la primera de las distintas actuaciones residenciales previstas en este ámbito, que tiene capacidad para desarrollar entre 1.000 y 2.000 viviendas durante los próximos años. El alcalde, Ángel García, "Cepi", anunció ayer la concesión de la licencia durante una visita a las obras del bulevar, que se encuentran ya avanzadas.
La previsión municipal es que la licencia se apruebe el próximo viernes en la Junta de Gobierno Local, si se cumplen los plazos previstos. El Grupo Casado, además de promover parte de las futuras viviendas, está ejecutando la urbanización privada vinculada al desarrollo de sus terrenos. El alcalde agradeció a la empresa y a su responsable, Antonio Casado, la inversión realizada y su apuesta por liderar el crecmiento de Lugones.
Las obras del bulevar, de casi 700 metros de longitud, avanzan especialmente en el tramo de urbanización privada, cuya finalización está prevista para octubre. Una vez concluidos los trabajos, el vial podrá abrirse al tráfico en dicha fecha. La actuación permitirá de esta manera estructurar el desarrollo de los nuevos ámbitos residenciales situados entre Lugones y la autopista.
El proyecto se completa con una segunda intervención de carácter público que ejecuta el Ayuntamiento. Se trata de la zona verde situada en paralelo al nuevo vial, con espacios para caminar y áreas de estancia, cuyos trabajos avanzan también a buen ritmo. En este caso, la previsión municipal es que estén terminados durante la primera mitad de 2027. La actuación suma ambas inversiones y alcanza los 9 millones de euros, según destacó García, que la calificó como la mayor inversión realizada hasta ahora en Lugones. El alcalde subrayó también su capacidad para transformar urbanísticamente esta zona y facilitar la construcción de nuevas viviendas.
Además, aproximadamente el 40 por ciento de las viviendas serán protegidas, con el precio limitado por el módulo correspondiente. n
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