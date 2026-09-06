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Celles cierra sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario con misa, procesión y una corderada para 700 personas

La música de Dj Pika y el “Dúo Berto y Vane Acordeón” ponen el colofón a tres días de celebraciones

EN IMÁGENES: Fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Celles

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Celles (Siero)

La parroquia de Celles, en Siero, cerró sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario con una jornada en la que se celebró durante la mañana la tradicional misa y procesión, con la imagen de la Virgen, así como con el ramu para la subasta.

Una jornada, la de este domingo, que continuó con la tradicional corderada para comer, con 48 piezas de cordero a la estaca, que degustaron en torno a 700 personas. También se despacharon además unas 80 raciones de carne guisada.

La jornada de cierre tuvo además juegos infantiles durante la tarde, previas al cierre de las celebraciones con la música de Dj Pika y el “Dúo Berto y Vane Acordeón”.

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Durante los tres días de festejos contaron también en la programación con una paellada o un concurso de tortillas como otros alicientes.

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