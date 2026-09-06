Coches clásicos, reparto del bollu y comida de hermandad en la despedida de los festejos de Marcenado

Los festejos de Santa Cruz de Marcenado se consolidan, tras recuperarse este lustro, tras casi dos décadas de ausencia. Las celebraciones, que ahora se celebran junto a la iglesia, tuvieron este domingo coches clásicos, el reparto del bollu y una comida de hermandad como planes destacados para la despedida.

Marla Nieto fue la artista que acercó su música, en un fin de semana en el que también se pasaron por la carpa el “Dúo Vibe” o Jorge Menéndez,

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El principal aliciente estuvo en la jornada del sábado, con la cuarta edición de la Carrera de Cintes a Caballu, tras una paellada.