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Coches clásicos, reparto del bollu y comida de hermandad en la despedida de los festejos de Marcenado

La parroquia, que tuvo la IV Carrera de Cintes a Caballu como uno de sus platos fuertes como el fin de semana, consolida sus fiestas tras recuperarlas este lustro

EN IMÁGENES: Fiestas de Santa Cruz de Marcenado

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Marcenado (Siero)

Los festejos de Santa Cruz de Marcenado se consolidan, tras recuperarse este lustro, tras casi dos décadas de ausencia. Las celebraciones, que ahora se celebran junto a la iglesia, tuvieron este domingo coches clásicos, el reparto del bollu y una comida de hermandad como planes destacados para la despedida.

Marla Nieto fue la artista que acercó su música, en un fin de semana en el que también se pasaron por la carpa el “Dúo Vibe” o Jorge Menéndez,

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El principal aliciente estuvo en la jornada del sábado, con la cuarta edición de la Carrera de Cintes a Caballu, tras una paellada.

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