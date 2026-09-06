El jugador del Betis de Primera División, Álvaro Fidalgo, dona una camiseta para subastar y ayudar a las fiestas de su pueblo de Siero
Hevia venera a Nuestra Señora de la Salud con misa y procesión, y homenajea a su vecina Valentina González "Tini"
Las Fiestas de Nuestra Señora de la Salud en Hevia, en Siero, se desarrollan estos días, con un aliciente especial. El jugador del Betis de Primera División, Álvaro Fidalgo, y natural de esta localidad, dona una camiseta suya que se subastó, para recaudar fondos para la organización de los festejos. Fueron 270 euros los recaudados, para ayudar a sacar adelante unas fiestas que se iniciaron el pasado viernes y que se alargan hasta este lunes.
En la jornada de este domingo se desarrolló la misa y procesión en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Salud. Estuvo seguida de la subasta del ramu y del homenaje a la vecina Valentina González “Tini”.
Para este lunes aún queda por delante la gran jira campestre en el prau de la fiesta a partir de las 19.00 horas. Y antes habrá un vermú a las 12.00 horas y una misa en el prau por los socios fallecidos de la fiesta a partir de las 18.00 horas.
Esta edición ha sido especial además para la comisión de festejos actual, que cumple una década organizándolos.
Durante estos días de fiesta hubo otros planes como concurso de tortillas, comida popular y hasta un concurso de disfraces nocturno.
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