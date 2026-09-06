Los productores de faba de Siero dan por perdida ya la mitad de la cosecha de este año por el calor y la sequía

En plenas advertencias por los fenómenos meteorológicos extremos que se podrían producir el próximo otoño en buena parte del planeta, los productores de faba de Siero ya manejan una primera estimación de pérdidas de hasta el 50 por ciento de la cosecha de este año debido a la sequía y las altas temperaturas. Aunque todavía quedan semanas para conocer el resultado definitivo de la campaña, el retraso que acumulan los cultivos y la falta de agua han reducido las expectativas. Las lluvias de los últimos días han permitido cierta recuperación, pero no suficiente para compensar los daños acumulados.

Así lo señala Manuel Álvarez, productor de Argüelles, una de las parroquias sierenses donde todavía se mantiene el cultivo y en la que quedan actualmente cuatro productores. «Todavía es un poco pronto porque los cultivos vienen atrasados», explica. A finales de agosto, algunas plantas comenzaban a madurar la vaina mientras otras todavía estaban en flor. Las últimas lluvias han ayudado a que las plantas carguen algo más de vaina, por lo que nuevas precipitaciones podrían mejorar todavía el resultado.

Pese a esa posibilidad de recuperación, los productores consideran que la mitad de la cosecha ya está comprometida. El calor y la ausencia de agua han condicionado especialmente el desarrollo de las plantas, y las parcelas más atrasadas necesitan nuevas lluvias para poder completar la formación de flor y vaina.

La situación está llevando además a algunos agricultores de Siero a plantearse instalar sistemas de riego de forma permanente. La idea es aprovechar las instalaciones necesarias para el cultivo para extender mangueras y garantizar el suministro de agua en campañas futuras, de manera que ayude reducir la dependencia de la climatología. «Los riegos automatizados serán lo normal en unos años», considera Álvarez. Y de paso, depender menos también de los complementos con nutrientes que se ven forzados a utilizar en la actualidad en sus tierras.

Episodios adversos

Los productores permanecen también atentos a la posibilidad de nuevos episodios meteorológicos adversos. Las lluvias torrenciales registradas recientemente en Oviedo son un ejemplo del otro extremo que preocupa al sector: un episodio de esas características en las zonas de cultivo podría provocar graves daños. El granizo es otro de los riesgos que todavía temen para las próximas semanas y que, por el momento, han conseguido esquivar.

A la dificultad de la climatología se suma la reducción progresiva del número de productores. En Argüelles quedan cuatro y uno de ellos está próximo a la jubilación. Álvarez reconoce que cada vez resulta más complicado mantener el cultivo y que algunos agricultores pueden terminar abandonándolo.

También preocupa la entrada de faba procedente de fuera para atender la demanda de los restaurantes, que mantienen la fabada entre sus platos. «Que sea producto autóctono está complicado», apunta el productor, que augura mayores dificultades para el cultivo en los próximos años.

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Los agricultores mantienen ahora la vista puesta en el tiempo. Un nuevo episodio de lluvias podría mejorar el rendimiento de las parcelas más atrasadas, pero no evitaría unas pérdidas que ya estiman en torno a la mitad de la cosecha sierense.