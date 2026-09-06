Siero concede 179 becas de comedor y material escolar para el próximo curso
Todas las familias que solicitaron la ayuda y cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria la recibirán
El Ayuntamiento de Siero ha aprobado la concesión de 179 ayudas para el próximo curso escolar, de las que 138 corresponden a becas de comedor para alumnado de Educación Infantil y Primaria y 41 a ayudas para la adquisición de libros y material escolar destinadas a estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil. La Junta de Gobierno Local dio luz verde esta semana a la resolución de estas convocatorias, dotadas en conjunto con 194.000 euros.
La mayor parte de los fondos, 182.000 euros, se destinan a las becas de comedor. Se trata de ayudas de concurrencia competitiva cuya cuantía se establece en función de los ingresos de la unidad de convivencia. El Ayuntamiento abona directamente al servicio de comedor escolar el importe concedido a cada beneficiario, ajustado en todo caso al precio del menú establecido.
Estas becas tienen además una segunda finalidad vinculada a los servicios sociales municipales. La convocatoria contempla el comedor como un apoyo para favorecer la incorporación y la inserción social de familias con menores escolarizados que se encuentren en riesgo de exclusión, facilitando también sus posibilidades de formación y acceso al empleo. De esta forma, la ayuda no se limita a cubrir una parte del coste de la alimentación durante la jornada escolar, sino que busca facilitar la atención de los menores mientras sus progenitores o tutores pueden desarrollar actividades formativas o laborales.
Material didáctico
Por su parte, el Ayuntamiento ha reservado 12.000 euros para las ayudas de libros y material didáctico, dirigidas al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil. Estas becas pretenden favorecer la escolarización temprana, antes de que esta sea obligatoria, y contribuir a sufragar los gastos que deben afrontar las familias al inicio del curso.
La cuantía de estas ayudas será variable y se determinará en cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y la documentación aportada por las personas solicitantes. En el caso concreto de la adquisición de material escolar, la beca podrá alcanzar el 80% del importe de la factura presentada, con un límite máximo de 125 euros por menor a cargo.
La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, destacó durante la presentación de las ayudas que todas las familias que solicitaron la beca y cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria recibirán finalmente la ayuda.
Las 179 becas aprobadas corresponden así a las solicitudes que han superado el proceso de valoración establecido en las respectivas convocatorias municipales para el curso 2026-2027.
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