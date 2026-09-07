Agrosiero tendrá al gochu asturcelta como protagonista, con 21 ganaderías de 17 concejos en el concurso de manejo y exposición

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) ha provocado este año la adaptación de las diferentes ferias ganaderas en Asturias. Una circunstancia de la que no se escapa tampoco Agrosiero, donde el ganado bovino no será protagonista, y ante su ausencia el gochu asturcelta será el principal aliciente. El evento, que se celebrará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el mercado de ganados de la Pola, contará con 21 ganaderías de 17 concejos en el concurso de manejo, que alcanza su décima edición, y el de exposición, que llega a la decimosexta.

Agrosiero se dividirá en dos puntos, como es habitual. La parte ganadera y agrícola se establecerá en el mercado de ganados, dentro del pabellón y el recinto exterior. Abrirá el sábado de 10.00 a 21.00 horas y el domingo de 10.00 a 15.00 horas. Mientas, en la plaza de abastos del centro de la Pola estarán ubicados los expositores alimentarios y los talleres, junto a la parte dedicada a la sidra. Allí los dos días la apertura al público será de 11.00 a 21.00 horas.

Como en anteriores ediciones habrá un tren turístico que unirá ambos puntos, como explicó este lunes Ana Rosa Nosti, concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, durante la presentación del programa del evento. Además, se recibirá a 19 ganaderías de nueve concejos para la exposición de animales ovinos, caprinos, equinos y avícolas. Y contará con 54 expositores en la plaza de abastos, entre ellos dos muestras dedicadas a la manzana y las setas, a cargo del Club Sierense Amigos de la Manzana y la Sociedad Micológica de Pañeda respectivamente.

Cuatro décadas de evolución de la feria

Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero, incidió en la evolución de un certamen que ya supera las cuatro décadas. “No hay nada más que ver el programa para comprobar la evolución de Siero y de Asturias. Ahora el sector primario tiene un porcentaje residual en la actividad económica de Siero, igual que el mercado de ganados, que ha ido perdiendo actividad año tras año, porque hay otras fórmulas de transacciones. Esperamos que Agrosiero sea un éxito como todos los años”, destacó el regidor socialista.

Este año el concejo invitado en el certamen es Colunga. Su alcalde, José Ángel Toyos, incidió en el “placer y honor” de participar en el evento. “Es un escaparate para nosotros, traeremos un stand con lo bueno del concejo. Y con la referencia de tener el Museo Jurásico, que es el más visitado de Asturias y el motor que mueve allí nuestro turismo”, reconoció.

Talleres, show cookings y juegos tradicionales

La jornada de Agrosiero el sábado acogerá en el mercado de ganados desde las 10.00 horas el concurso de gochu asturcelta. También se podrá disfrutar de una exposición y venta de maquinaria agrícola. Y se ofrecerán actividades alternativas, como un show cooking de cocina con Xune Andrade y Miguel Sierra desde las 11.30 horas; y otro con Isarel Moreno y Alberto Díaz desde las 18.30 horas. Ese mismo día también habrá una exhibición de deportes tradicionales desde las 16.30 horas en el recinto y una mesa redonda sobre “Raza asturcelta e importante de su recuperación”.

El domingo las actividades serán solo en este espacio por la mañana, con una mesa redonda desde las 11.00 horas con cocineros, chacineros, críticos gastronómicos y nutricionistas sobre el gochu asturcelta. Y a las 13.00 horas se ofrecerá una degustación de sidra natural, paella y gochu asturcelta.

En cuanto a la plaza de abastos y su entorno, el domingo, desde las 11.30 horas, se celebrará la prueba del campeonato de escanciadores, que puntúa a nivel regional, junto a la final del certamen dedicado a la sidra casera. Allí además habrá una muestra de cervezas y el Coro Samartino con su actuación pondrá el cierre.

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El centro de la Pola, durante el fin de semana, ofrecerá a los niños diferentes opciones en forma de talleres para abordar diferentes temáticas como “Planta tu propia lechuga”, “Haz tu mantequilla casera”, “Crea tu maceta ecológica”, “Creación con arcilla” o “Construye tu comedero para aves”.