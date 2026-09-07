Leceñes disfruta una fabada "ejemplar" de récord: un total de 550 comensales que este año "saborean mejor" la fiesta

"Este año se saborean mucho mejor". Cristina Quidiello es vecina de Leceñes, con su casa justo delante de la Casona, donde se celebran las fiestas de Santa Apolonia. Este domingo, en una jornada muy caluroso y soleada, disfrutó de la tradicional fabada junto a un grupo de amigos como nunca. Por primera vez Valdesoto celebró todas sus fiestas ya con el galardón de "Pueblo Ejemplar" de los Premios "Princesa de Asturias". Y esa circunstancia se notó en todos sus festejos. El último de ellos, con Santa Apolonia, donde hubo un récord de asistencia, con 550 comensales disfrutando de una fabada que es "ejemplar".

"Llegamos al límite, ya casi no coge más gente", enfatiza Pablo Cueto, presidente de la comisión de festejos que organizó la fiesta. "Que vengan más presta, se ha notado lo del ‘Pueblo Ejemplar’, que quieren conocernos. Así que nos enorgullece que vengan a probar les fabes de aquí, que siempre gustan tanto", resalta.

Ivonne Corral y su hijo Félix López, de Casa Telva, fueron los encargados de preparar, ya desde el sábado, la gran fabada. Con mucho mimo y cariño pusieron los 65 kilos de fabes a remojo, para que estuvieran unas ocho horas. Y con paciencia, comenzaron a añadirle el compangu este domingo, con cerca de 200 chorizos, otras tantas morcillas, y el tocino y lacón correspondiente.

Mónica Palacio, Lucía Martínez, Celsa Granda y María José Granda fueron cuatro de las encargadas de empezar tras servir, a eso de las tres de la tarde, todas las raciones. Y de los primeros en acercarse fue el párroco, Juanjo Llamazares, que no quiso perderse la fiesta. Tampoco los polesos Belén Berros y Carlos Corrales, que le hicieron compañía.

"Esta es la fiesta más cercana para disfrutar con los amigos y la familia", enfatizó Marcelino San José, que comentaba junto a Ángel Cuesta que el reconocimiento de "Pueblo Ejemplar" ha servido como reclamo y empujón. "Se nota que vino más gente. Y con el premio, pues no lo negamos, saben mejor les fabes", añadieron.

Tirón

Esa reflexión la comparten en prácticamente todas las mesas, en las que se dan cuenta que todas las fiestas han tenido este año más tirón. "Viene mucha gente de fuera que quiere conocer el pueblo", detallaba Blanca Antonio. En su caso regresó a Santa Apolonia, junto a Ramiro Rodríguez, después de ocho años. "Es especial para nosotros, porque durante muchos años participábamos ayudando y recogiendo en las fiestas, pero desde que murió Gelín ‘el de la carroceta’ no habíamos vuelto", destacan, con guiño y recuerdo cariñoso hacia su persona.

Noticias relacionadas

No se perdió tampoco la fabada Roberto Díaz junto a su familia, que son los dueños de la finca y la Casona donde se celebra Santa Apolonia: "Noto un cambio generacional, que hay más gente joven implicada. Es importante que el ‘Pueblo Ejemplar’ no solo sirva para que venga más gente de fuera. Sino "para que los de casa también tiren de la fiesta".