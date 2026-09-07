Siero forma a sus docentes para prevenir emergencias sanitarias en las aulas
El Ayuntamiento imparte talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich para los maestros y profesores de todos los niveles
El Ayuntamiento de Siero ha ampliado este curso la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich dirigida al profesorado de los centros educativos del concejo. Así lo ha avanzado la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, que visitó esta mañana en el Teatro Auditorio de Pola de Siero el II Taller de Formación para docentes, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027.
La iniciativa comenzó en anteriores ediciones dirigida a los coordinadores de Bienestar y al profesorado de Educación Física y posteriormente se extendió al conjunto del profesorado de Educación Primaria de los centros educativos de Siero. En esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el programa al profesorado de Educación Secundaria y a las escuelas infantiles municipales El Carmín y Los Polesinos, de Pola de Siero.
La formación corre a cargo de Marta Nonide, médica del SAMU, y Ana Méndez Méndez, enfermera, que durante el taller enseñan a los docentes las principales técnicas de actuación ante una emergencia, con especial atención a la RCP y a la maniobra de Heimlich.
Eva Iglesias destacó que se trata de un programa que cuenta ya con una trayectoria dentro del municipio y cuyo objetivo es que el profesorado que trabaja con la infancia y la adolescencia en Siero disponga de conocimientos básicos para responder ante una situación de emergencia.
«Es un proyecto que ya tiene su bagaje y su andadura y con el que tratamos de que todo el profesorado que está al frente de nuestra infancia en Siero tenga esta formación», señaló la concejala. Iglesias añadió que estos conocimientos pueden servir tanto para trasladarlos posteriormente al aula e incorporarlos a las programaciones de Educación Física como para que los docentes sepan «actuar y atender al alumnado en el momento en que fuese necesario».
La responsable municipal de Educación subrayó así la doble finalidad de la iniciativa: formar al profesorado para que pueda introducir estos conocimientos entre el alumnado y dotarlo, al mismo tiempo, de herramientas para intervenir ante una emergencia que pueda producirse en el propio centro educativo.
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