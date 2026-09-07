"En Siero son prioritarios niños y parques", enfatiza el Alcalde, Ángel García "Cepi"
El regidor apoya ampliar la zona de juegos de La Fresneda tras una denuncia por el ruido y la altura de un tobogán: "Sobra gente con esta actitud"
"Los niños son una prioridad desde que soy alcalde de Siero y lo seguirán siendo, tienen que ser protagonistas. Y un parque tiene que ser una prioridad. No podemos hacer como hoteles sin niños, solo por adultos". Ángel García "Cepi", regidor socialista del concejo, defiende la ampliación del parque de la zona Norte de La Fresneda, que se está llevando a cabo, y que ha denunciado un vecino. El argumento que trasladó, en su escrito al Ayuntamiento, es que el nuevo tobogán, de seis metros de altura, vulnera su intimidad, y que la plataforma de juegos que considera "un megaestructura" deprecia su vivienda a la venta, y altera su descanso por el ruido de los niños, en un parque tendrá más usuarios.
Cepi contesta a esta denuncia indicando que "es triste ver este tipo de actuaciones, sobra gente con esta actitud en el concejo". De ahí que añada que su prioridad será seguir pensando en la calidad de vida de los pequeños: "Son el futuro, y cuando diseñamos una ciudad, muchas veces quedan olvidados. Por eso son importantes, y uno de los éxitos de La Fresneda para crecer en población es que hay unos espacios y entorno para vivir para los niños".
El vecino, que presentó su escrito, amenazó con acudir a los tribunales para paralizar la obra. "Todo tiene recorrido judicialmente hoy en día, es su un sinsentido, pero que no me preocupa nada", cuenta el alcalde, antes de defender el uso del parque infantil. "Ya existía una zona de juegos, que ahora lo que se hace es ampliarla. El suelo está catalogado para este tipo de usos y cumple con la normativa urbanística", concluye.
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