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Los estudiantes de Lugones y La Fresneda tendrán conexión de autobús con los campus de Gijón

El servicio se pondrá en marcha el jueves, con el inicio del curso

Un autobús urbano en Lugones

Un autobús urbano en Lugones / ALEJANDRO DE LA FUENTE

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Luján Palacios

Luján Palacios

Lugones (Siero)

Los estudiantes de Lugones y La Fresneda dispondrán desde este jueves, 10 de septiembre, de una nueva conexión directa con los campus universitarios de Gijón. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) incorpora a su oferta una nueva línea coincidiendo con el comienzo del curso universitario, que permitirá enlazar el barrio ovetense de La Corredoria con Lugones, La Fresneda y dos de las principales zonas universitarias de Gijón: Viesques y La Laboral.

La nueva ruta tendrá su primera salida a las 7.45 horas desde Cuatro Caños, en La Corredoria. El recorrido incluirá dos paradas en Lugones, concretamente en la avenida de Oviedo, número 20, y en El Castro, además de una parada en la iglesia de La Fresneda.

Una vez en Gijón, el autobús dará servicio a distintos centros universitarios antes de finalizar su trayecto en la Universidad Laboral. Entre las paradas previstas figuran la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Marina y el edificio del aulario de la EPI, además de la propia Laboral.

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El servicio contará también con una expedición de regreso desde Gijón. El autobús partirá de La Laboral a las 14.05 horas, completando el recorrido en sentido inverso hacia La Fresneda, Lugones, La Corredoria y Oviedo.

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