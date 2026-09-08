Los estudiantes de Lugones y La Fresneda tendrán conexión de autobús con los campus de Gijón

Los estudiantes de Lugones y La Fresneda dispondrán desde este jueves, 10 de septiembre, de una nueva conexión directa con los campus universitarios de Gijón. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) incorpora a su oferta una nueva línea coincidiendo con el comienzo del curso universitario, que permitirá enlazar el barrio ovetense de La Corredoria con Lugones, La Fresneda y dos de las principales zonas universitarias de Gijón: Viesques y La Laboral.

La nueva ruta tendrá su primera salida a las 7.45 horas desde Cuatro Caños, en La Corredoria. El recorrido incluirá dos paradas en Lugones, concretamente en la avenida de Oviedo, número 20, y en El Castro, además de una parada en la iglesia de La Fresneda.

Una vez en Gijón, el autobús dará servicio a distintos centros universitarios antes de finalizar su trayecto en la Universidad Laboral. Entre las paradas previstas figuran la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Marina y el edificio del aulario de la EPI, además de la propia Laboral.

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El servicio contará también con una expedición de regreso desde Gijón. El autobús partirá de La Laboral a las 14.05 horas, completando el recorrido en sentido inverso hacia La Fresneda, Lugones, La Corredoria y Oviedo.