Los estudiantes de Lugones y La Fresneda tendrán conexión de autobús con los campus de Gijón
El servicio se pondrá en marcha el jueves, con el inicio del curso
Los estudiantes de Lugones y La Fresneda dispondrán desde este jueves, 10 de septiembre, de una nueva conexión directa con los campus universitarios de Gijón. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) incorpora a su oferta una nueva línea coincidiendo con el comienzo del curso universitario, que permitirá enlazar el barrio ovetense de La Corredoria con Lugones, La Fresneda y dos de las principales zonas universitarias de Gijón: Viesques y La Laboral.
La nueva ruta tendrá su primera salida a las 7.45 horas desde Cuatro Caños, en La Corredoria. El recorrido incluirá dos paradas en Lugones, concretamente en la avenida de Oviedo, número 20, y en El Castro, además de una parada en la iglesia de La Fresneda.
Una vez en Gijón, el autobús dará servicio a distintos centros universitarios antes de finalizar su trayecto en la Universidad Laboral. Entre las paradas previstas figuran la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Marina y el edificio del aulario de la EPI, además de la propia Laboral.
El servicio contará también con una expedición de regreso desde Gijón. El autobús partirá de La Laboral a las 14.05 horas, completando el recorrido en sentido inverso hacia La Fresneda, Lugones, La Corredoria y Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Leceñes disfruta una fabada 'ejemplar' de récord: un total de 550 comensales que este año 'saborean mejor' la fiesta
- Fabada, corderada, carrera de cintas a caballo o campeonato de lanzamiento de huesos: el programa festivo en Siero para Leceñes, Marcenado, Muñó, Celles y Lieres
- Los productores de faba de Siero dan por perdida ya la mitad de la cosecha de este año por el calor y la sequía
- Un vecino reclama paralizar las obras de ampliación del parque infantil de La Fresneda por la altura del tobogán y los ruidos de los niños: 'Se vulnera mi intimidad
- Muñó inicia sus fiestas con pregón y reparto de bollos, a la espera de la rifa de los ramos el próximo martes
- El jugador del Betis de Primera División, Álvaro Fidalgo, dona una camiseta para subastar y ayudar a las fiestas de su pueblo de Siero
- El primer parque de baterías de Siero ya tiene los accesos en obras: una glorieta desde la N-634 y un vial a las parcelas
- En Siero son prioritarios niños y parques', enfatiza el Alcalde, Ángel García 'Cepi