El gran centro de escalada “Sputnik” de Lugones cuenta ya con 600 socios y abrirá la última semana de septiembre

Lugones se prepara para la próxima apertura del gran centro de escalada “Sputnik” de Lugones. El equipamiento, de 2.400 metros cuadrados de superficie y vías de hasta 20 de metros de altura, abrirá sus puertas los últimos días de septiembre. Los operarios trabajan ya en los equipamientos interiores, donde ya se han levantado los muros para la escalada, y ahora se están instalando las vías, bloques y presas.

El espacio deportivo se encuentra en una parcela de la zona Norte de la localidad en sierense, en Les Bellotines. La empresa Sputnik, que invierte 4,6 millones para la puesta en marcha de este centro, pagará un canon anual al Ayuntamiento de Siero de 48.000 euros, durante 30 años, por el alquiler del suelo donde se levanta la estructura. Y al finalizar esa concesión el equipamiento pasará a ser propiedad municipal.

La apertura ha causado una gran expectación y en la preventa abierta por la empresa ya han captado 600 socios, que podrán acceder al centro ya en esos últimos días de septiembre una vez abra sus puertas, si no ninguna complicación de última hora. Los que tendrán que esperar unos días, no obstante, serán las clases de escuela infantil y grupos entrenamiento, que arrancará en octubre.

Además ese mes habrá otro aliciente, como es la disputa de dos pruebas deportivas de nivel, fruto de un acuerdo del Ayuntamiento de Siero, con las Federaciones Española y Asturiana de Montaña. Así los días 10 y 11 de ese mes Lugones será la sede de un Campeonato de Asturias de búlder y un open internacional de escalada de velocidad.

Exterior del centro de escalada de Lugones durante las obras. / P. A.

Este centro da continuidad a los que tiene Sputnik en Madrid y País Vasco, dentro su apuesta por la escalada, un deporte que tendrá en Siero un espacio ahora para sus adeptos. La empresa Sputnik está rematando la contratación del personal, previsto en unas 30 personas que integrarán la plantilla, y que ya han sido contratadas el 75 por ciento.

El equipamiento tendrá hasta 20 metros de altura en algunos puntos de la edificación, 50 autoseguros, 140 vías, 180 "boulders", muro de velocidad, muro exterior, gimnasio, restaurante o un parking privado para 70 plazas.

Un muro de velocidad, otro de búlder, con estructuras de hasta casi cuatro metros y medio de altura; y el de dificultad para escalada con cuerdas con vías de más de 20 metros de recorrido, son las características del centro de escalada de Lugones, que ultima su puesto a punto para abrir muy pronto ya este mes a los amantes de la escalada.