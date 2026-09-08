Muñó pone el broche festivo al Rosario con una fugaz rifa del ramu

Fue uno de las rifas del ramu más rápidas que se recuerdan en Muñó. Apenas hubo que sacar siete números para que apareciese la imagen de la estampita de la Virgen del Rosario. Y aunque faltó quizás algo de emoción, sí que se volvió a disfrutar en la parroquia de Siero con esa satisfacción de hacer perdurar una tradición que ya supera los tres siglos.

Con el método de la alhaja santa se va sacando una a una las papeletas, que en esta edición se habían vendido 996. Cuando sale la que lleva la imagen de la Virgen, hace que la anterior sea la premiada. Fue en este caso la del número 504 la agraciada. «Otras veces tarda más, y se va palpando esa emoción y se pone más interesante», comenta Sonia Rodríguez, que lleva desde 2001 coordinando este rito, que como resalta «data de 1717 y es la rifa del ramu más antigua que se celebra en Asturias».

Las jóvenes Carla Díaz, Gabriela Carrasco, Lucía Valdés y Yaiza Díaz fueron este año «les rameres» debutantes en portar el ramu e ir sacando las papeletas de la saca para conocer el ganador.

El ramu, otra peculiaridad que , enfatiza Rodríguez, «se mantiene intacto en cuanto a su constitución». Es decir, consta de cuatro cortes de vestido, un corte de camisa, puntilla, cuatro pañuelos de hombre, cuatro pañuelos de mujer, cuatro corbatas, 16 manzanas, 16 roscones menores, un roscón mayor y los rosarios en honor a la Virgen.

La rifa puso la culminación a la parte religiosa durante la mañana festiva, en la que los fieles veneraron a la Virgen, con una procesión alrededor de la iglesia de San Juan Evangelista, en la que apareció tímidamente la lluvia.

Corderada de hermandad

El párroco, José Santaclara, ofició una misa emotiva, que se cerró con la gaita y el tambor marcando los ritmos de los himnos de Asturias y de la Virgen de Covadonga. «Hay que darles las gracias, por darnos este toque de asturianía, en este día», enfatizó el sacerdote, que recalcó que «en el día de las fiestas del pueblo lo importante es dar las gracias».

En paralelo, en la carpa festiva instalada junto a la iglesia, se celebró en la última jornada festiva una corderada, para un centenar de personas, que dio continuidad a las paelladas y parrilladas celebradasa lo largo de los últimos días.

«El balance de las fiestas ha sido muy positivo. Todo el mundo se involucra en las fiestas y tenemos muchos colaboradores externos», enfatizó Javier Benito, presidente de la Asociación de Festejos de Muñó (ASOFEMU).

También subrayó que han alcanzado la cifra de 500 socios, tras crecer un 20 por ciento en un año, en unas celebraciones en las que «todos se vuelcan».

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La música de Aroa Peña y Dj Sonifón, durante la tarde y la noche, pusieron el broche definitivo a unos festejos que ccontaron también con una gymkhana en la que participó el exciclista Chechu Rubiera, o con un pregón pronunciado por José Luis Vigil, junto a varias verbenas musicales y actividades y juegos infantiles.