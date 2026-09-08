Siero renovará el pavimento de cinco calles de los Bloques Sindicales de Lugones

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado la licitación de las obras de reparación del pavimento de los viales situados en el entorno de los Bloques Sindicales de Lugones, una actuación que contará con un presupuesto de 143.638,88 euros y un plazo de ejecución previsto de diez semanas. Los trabajos afectarán a una superficie de 4.575,59 metros cuadrados y permitirán mejorar el firme de cinco calles.

La intervención comprende las calles Bloques Sindicales, Paulino Vicente, Martín Luther King, Gaspar García Laviana y El Cuetu, todas ellas situadas al sur de la calle Luis Braille. Según el Ayuntamiento, estos viales presentan actualmente un estado de conservación deficiente, con grietas, envejecimiento superficial del firme, numerosos parcheos y una señalización horizontal deteriorada o insuficiente en algunos puntos.

Las obras comenzarán con trabajos de fresado en los entronques y márgenes y el saneamiento de las zonas que presentan un mayor deterioro. Posteriormente se regularizará el firme existente y se extenderá una nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente sobre la superficie prevista.

Demolición de la mediana

La actuación incluirá además una modificación en la calle Martín Luther King, donde se demolerá una mediana actualmente existente para ampliar el espacio destinado a aparcamiento. El proyecto contempla también la puesta a cota de pozos y sumideros, la renovación de la señalización horizontal y vertical y el pintado de los pasos de peatones y de las franjas de aparcamiento.

Noticias relacionadas

El alcalde de Siero, Ángel García «Cepi», señaló que se trata de una actuación necesaria debido al deterioro del pavimento de esta zona de Lugones. «Vamos a renovar el firme de varias calles y aprovechar la obra para mejorar también la señalización y ampliar el espacio de aparcamiento en Martín Luther King», afirmó el regidor, que añadió que los trabajos permitirán mejorar «el día a día de los vecinos y el estado de los espacios públicos».