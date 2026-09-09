Amazon celebra su segundo aniversario en Asturias con la implantación del servicio "Entrega hoy" en Oviedo, Gijón, Avilés y concejos limítrofes

Amazon acelera su servicio en Asturias. La compañía anunció este miércoles la puesta en marcha de «Entrega hoy» en Oviedo, Gijón y Avilés, además de en municipios cercanos, coincidiendo con el segundo aniversario de su centro logístico OVD1, situado en Bobes (Siero). Los clientes Prime podrán recibir en unas horas los productos incluidos en esta modalidad, sin coste adicional para pedidos de al menos 29 euros. Las compras podrán llegar al domicilio o recogerse en los puntos habilitados y Amazon Locker. La compañía no concreta en su anuncio qué municipios próximos a las tres principales ciudades asturianas quedan incluidos en esta primera implantación. Amazon asegura que su red ya permite atender en el mismo día o al siguiente el 99% de los códigos postales de Asturias.

«Celebrar dos años en Asturias con esta novedad refleja el compromiso de Amazon con la región y con nuestros clientes. La llegada de las entregas en el mismo día a Oviedo, Gijón, Avilés y municipios cercanos supone un salto de calidad en el servicio que ofrecemos», señaló Omar Rozada, director del centro logístico de Amazon en Asturias. La compañía sustenta esta operativa en sus dos instalaciones de Siero: el centro logístico OVD1, en Bobes, y la estación logística DAS1, en Meres. Con la incorporación de las localidades asturianas, el servicio «Entrega hoy» está disponible, según Amazon, en más de 40 localidades de la Península. El anuncio coincide con los dos años de actividad de OVD1. El complejo cuenta actualmente, según los datos facilitados por la multinacional, con más de 1.000 trabajadores, y Amazon mantiene el objetivo de alcanzar los 1.500 empleados en 2027.

La instalación de Bobes supuso una inversión de 300 millones de euros y ocupa 175.000 metros cuadrados, de los que más de 100.000 corresponden al área robotizada. Cuenta además con 14 kilómetros de cintas transportadoras y tres plantas robotizadas en las que se almacenan los productos. Para los puestos de operaciones que no requieren experiencia previa, la empresa asegura que ofrece en Asturias un salario de entrada superior a 1.900 euros mensuales, además de beneficios adicionales que valora en 3.500 euros anuales. Entre ellos figuran plan de pensiones, seguro médico, programas de formación, descuentos en compras, subvención de comidas y permisos parentales ampliados y retribuidos. Amazon sostiene que en 2025 distribuyó en España más de 190 millones de artículos el mismo día o al siguiente, el registro más alto de su historia en el país. La compañía atribuye la reducción de los plazos principalmente al almacenamiento de los productos de mayor demanda más cerca de los clientes, lo que permite reducir desplazamientos y movimientos entre instalaciones.

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Los datos de consumo que maneja Amazon dejan también algunas particularidades sobre los hábitos de compra de los asturianos desde la llegada de la compañía a España, en 2011. Entre los productos más demandados figuran la leche de Central Lechera Asturiana, las cápsulas Nescafé Dolce Gusto y las toallitas y pañales Dodot, además de dispositivos como Fire TV Stick, Echo Dot, Kindle y Kindle Paperwhite. Los asturianos, según los datos de la compañía, compran preferentemente los martes entre las diez y las once de la noche. La presencia de Amazon en Asturias alcanza también a las empresas que comercializan sus productos a través de la plataforma. La multinacional cifra en más de 230 las pymes asturianas que venden a través de Amazon y señala que más del 70% exportan. Sus ventas al exterior superaron los 25 millones de euros en 2024, según los datos facilitados por la compañía. Desde su llegada a España en 2011, Amazon cifra en más de 25.000 millones de euros su inversión en el país y en más de 30.000 personas su plantilla actual.