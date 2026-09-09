El Berrón, la cuarta población de Siero, afronta su mayor transformación en años y con el proyecto en el horizonte de humanizar su comunicación con la Pola

Existen en Siero dos ejes clave, que unen las poblaciones con más habitantes del concejo. Uno de ellos es el que se sitúa en el oeste entorno a Lugones y La Fresneda, la primera y tercera localidad con más vecinos, sumando unos 20.000, y que hace un par de años quedaron unidas por una pasarela peatonal. Más al este se sitúa la otra conexión, que tiene en el horizonte un proyecto de humanización en la nacional 634 para que ambas queden cohesionadas. Entre Pola de Siero y El Berrón se juntan unos 18.300 habitantes, entre la segunda y cuarta población más habitadas. Y ésta última está viviendo su mayor transformación en años, que cuenta actualmente con varias actuaciones importantes en marcha, y otras en el horizonte para modernizar y adecuar sus principales arterias y espacios.

La obra de mayor calado se sitúa en una reivindicación de años que mejorará la fluidez del tráfico en los accesos. El histórico cruce de la nacional 634, en el que confluye esta vía con la carretera Carbonera (AS-376), será sustituido por una rotonda. Un avance total, para mejorar en la fluidez y seguridad del tráfico y que ya se encuentra en ejecución. La obra la acomete el Ayuntamiento de Siero, en un tramo de titularidad estatal. La previsión de esta inversión, con un presupuesto cercano a los 700.000 euros, es que esté finalizada a finales de año.

Avenida de Oviedo y "Pitufina Ferroviaria"

La raqueta permitirá además que los conductores puedan efectuar todas las maniobras y giros. Actualmente un vehículo que salga de El Berrón o proceda de la carretera Carbonera desde Langreo y quiera ir hacia Siero tiene que atravesar la localidad por la avenida de Oviedo en el entorno de la estatua de la “Pitufina Ferroviaria”.

Precisamente a principios de año se finalizó el lavado de cara de esa vía la renovación completa de los pavimentos, aceras y zonas de aparcamiento, ampliando las áreas peatonales y mejorando la accesibilidad. Una actuación destacada y de calado, como fue anteriormente en 2023 la peatonalización y ampliación de la zona de juegos, con la plaza de El Ferroviario, con un gran espacio ganado para el esparcimiento.

Otra actuación destacada en El Berrón se sitúa en la parte Sur, en el entorno del centro de salud. Allí el Ayuntamiento de Siero está ejecutando una mejora, con un presupuesto 65.000 euros, para renovar el pavimento y mejorar la señalización e iluminación, a la espera de que el Principado cumpla con su compromiso de ampliar el ambulatorio, tras la cesión de un local colindante al espacio actual que adquirió y cedió el Ayuntamiento. La obra de este entorno sirve además para renovar esos accesos por el Sur, debajo la pasarela que salva para los vehículos y peatones la vía del tren, y que estaba en mal estado, con suciedad y con superficie de zahorra.

Renovación de la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández

Además el gobierno de local de Siero iniciará próximamente en esta localidad un plan para renovar viales en mal estado por todo el concejo. Será en la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández, justo detrás del Hotel Samoa, en un tramo de 120 metros entre las calles Samoa y Avenida de Oviedo, donde el firme presenta un importante grado de deterioro, con fisuras e irregularidades.

Y a todas estas inversiones, que ya se acabaron en el último año, se está ejecutando o próximas a iniciarse, se suman el citado proyecto para humanizar la nacional 634 y quede comunicado El Berrón con la Pola, a través de una vía con aceras y carril bici. Y también una idea, anunciada por el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, que consistirá en un bulevar desde la glorieta oeste de El Berrón (cerca de Buenavista e inaugurada en 2022), y la estatua de la Pitufina en la entrada este a la localidad. Se dotará, en paralelo a la nacional 634, de una zona verde, con árboles y disfrute para los vecinos, dando continuidad a ese carril bici y espacio para el peatón que se extenderá hasta La Pola.