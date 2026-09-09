El regreso a las clases en Siero: ilusión y nervios en las escuelinas, mascotas de recibimiento en Lieres y reencuentro con los amigos

La actividad educativa regresó este miércoles a las escuelinas de Infantil, colegios e institutos de Siero. Lo hizo con ese aroma de nervios y ganas, junto a alguna que otra lágrima entre los más pequeños. Con el entusiasmo y reencuentro con los amigos especialmente para los alumnos de Primaria. Y de sentimientos encontrados para los mayores, de Secundaria y Bachillerato, con la nostalgia del fin del verano y ya para los más mayores afrotando ya esa recta final de estudios, preparando su futuro.

Los números, en el ámbito público, indican que entre las cuatro escuelinas de Siero (dos en la Pola y dos Lugones) superar el centenar de niños. Entre los catorce centros de Infantil y Primaria, desde los 3 años hasta Cuarto de la Eso, arrancan este curso unos 2.744 alumnos, con el Colegio de La Fresneda como el más solicitado con 437 inscritos. Y a ellos hay que sumarles cuatro institutos (dos en la Pola, uno en Lugones y otro en La Fresneda), para Secundaria y Bachillerato.

Lola y Gala Casielles cumplirán en breve dos años, son hermanas mellizas, y encaran el último ciclo en la Escuela Infantil Los Polesinos. “Vienen animadas, pero un poco también con esa cosa del primer día”, cuenta su madre, Elena Casielles. Justo antes de entrar se encuentran con una compañera, Cloé Iglesias, también con esa incertidumbre de recuperar la rutina.

En Pola de Siero, entre El Carmín y Los Polesinos son 71 alumnos los que empiezan a la escuelina, en este tramo hasta los tres años. Aunque en el caso de Los Polesinos el centro está abierto a la mitad, por lo que podría abrirse una segunda unidad por ciclo para acoger otros 36 alumnos. “Es una pena que no funcione al completo, con la capacidad que tiene, y que se haya quedado mucha gente fuera”, detalla Nora Roces, madre de Claudia Neira, de dos años, que viene “encantada” al primer día de escuelina.

Con once meses afronta ya su segundo curso Paula Suárez, que se estrenó con apenas cuatro. “Fue feliz, tiene ganas de empezar, le viene muy bien”, enfatizan sus padres, Ignacio Suárez y Lucía Cot. Y con esa misma sensación también regreso Selene Ordás. “Estuvo contenta el curso pasado y de momento no se ha dado cuenta que vuelve”, indica su madre Carolina Callena.

Se cuela alguna que otra lágrima a la puerta de la escuelina, que desaparece cuando los más pequeños empiezan a jugar ya en el aula con sus compañeros. En una jornada de adaptación, que se extenderá hasta tres días para los mayores y hasta tres semanas para los nuevos y más pequeños.

“Es una etapa importante en la que se asientan las bases de lo pedagógico. Donde los niños pueden experimentar. Y en el curso de dos años tienen un ciclo de estimulación para explorar”, detalla Claudia Cases, directora de las escuelinas El Carmín y Los Polesinos, que marca en ésta última el reto de afrontar por primera vez un curso completo -el año pasado se abrió en noviembre- y de seguir implantando su método educativo. “Buscamos una metodología activa, donde puedan experimentar todo manipulativamente”, resalta.

Ilusión del estreno

Un escalón más arriba se encuentra la Escuela Infantil Peña Careses, exclusiva para el tramo de 3 a 6 años, con 189 alumnos. “Comenza,os el curso mucha ilusión y energía, y con el objetivo de dar una educación con calidad y calidez”, expresa su directora, Lucía Canga. Allí, en el histórico centro de Pola de Siero, se unieron esa ilusión y nervios de la experiencia de la primera vez en el colegio, en una jornada de adaptación para los de niños de tres años. Como fue el caso de la pequeña Clara González, que entró muy contenta en su estreno.

En la capital también arrancó el curso en el Hermanos Arregui, donde se juntan también los estudiantes del tramo de 3 a 6 años, como Mael Meana, que también se estrenó con ganas y energía, y conociendo a sus nuevos compañeros. En una integración progresiva, ya que este miércoles acudió con tres compañeros, y al día siguiente lo hará con otros distintos.

La directora del centro, Eva Iglesias, explicó que la novedad de este curso es el desdoble de los primeros cursos de Primaria, por el aumento de matrículas en el mes de septiembre, al llegar todavía más inscripciones, por lo que se pasan de tres a cuatro unidades. “El cole está lleno, con línea cuatro en Primero, Tercero y Cuatro, y línea tres en Segundo, Quinto y Sexto de Primaria”, resumió.

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Aprendizaje con calidad y calidez humana

En Lieres, en Xentinquina, uno de los centros con más demanda y que se ha quedado pequeño, los alumnos fueron recibidos por dos mascotas de personajes de dibujos, para hacer más llevadero el reencuentro. “Afrontamos el curso con mucha ilusión, ganas, y el claustro completo para garantizar una educación pública de calidad y calidez humana”, valoró la directora del centro, Inés Estrada. “Esperamos que el año nos traiga muy buenos momentos, aprendizajes, y garantice el bienestar físico y emocional de todo el alumnado”, añadió, antes de hacer hincapié en la preocupación por los espacios, al crecer en número el alumnado: “Esperemos que la Consejería de una solución con la mayor rapidez posible. Desde el centro lo agradecemos, porque será bueno para Lieres y Siero”.