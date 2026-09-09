Siero amplía el servicio de teleasistencia para llegar a 300 usuarios en el concejo sin generar listas de espera: "Queremos que nuestros mayores puedan quedarse en casa"

Siero quiere ampliar la cobertura de su servicio de teleasistencia domiciliaria y prepara el nuevo contrato para poder atender hasta 300 usuarios, frente a los 210 que utilizan actualmente este recurso municipal. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio con capacidad para disponer de tres centenares de terminales activos, de forma que el aumento de la demanda pueda ser asumido sin generar listas de espera.

Este refuerzo lleva aparejado un importante incremento de la dotación económica. El presupuesto anual pasa de los 31.320 euros del contrato anterior a 74.880 euros, un 139 por ciento más. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con un coste total 149.760 euros, y podrá prorrogarse durante otros dos ejercicios, uno más uno. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 5 de octubre.

El servicio funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y permite a los usuarios contactar de forma inmediata con una central de atención ante una emergencia o cualquier otra necesidad. El pliego establece un tiempo medio máximo de respuesta de 15 segundos desde la activación del dispositivo. Se trata de un recurso dirigido especialmente a personas mayores, con limitaciones de autonomía o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aislamiento o soledad.

El funcionamiento parte de un sistema sencillo. La persona usuaria dispone habitualmente de un dispositivo, como el tradicional medallón o una pulsera, que permite lanzar una señal a la central de atención en caso de necesitar ayuda. A partir de ese aviso, el operador puede valorar la situación y, si es necesario, contactar con familiares o personas de referencia y movilizar recursos sanitarios, Policía, Bomberos u otros servicios de emergencia.

El nuevo contrato pretende ampliar también las posibilidades de detección y prevención. Entre las mejoras previstas figuran detectores de caídas y movimiento, así como de humo, gas y monóxido de carbono. El sistema podrá incorporar además dispositivos de teleasistencia móvil con tecnología GPS y conexión GSM, de manera que la protección no quede limitada al interior de la vivienda.

Llamadas de seguimiento

La atención no se limitará a responder cuando el usuario active el dispositivo. El contrato contempla llamadas de seguimiento con una periodicidad mínima quincenal, además de recordatorios de citas, medicación y vacunaciones y otras gestiones de información. También se prevé una atención específica en situaciones de soledad, aislamiento o desprotección.

Otra de las condiciones establecidas en el pliego afecta a las nuevas altas. Cuando el Ayuntamiento determine que un caso es urgente, la instalación del terminal deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas. De esta forma, la ampliación del número de terminales se combina con una previsión de respuesta rápida para las personas que necesiten incorporarse al servicio.

El alcalde, Ángel García, señaló que el propósito es que las personas puedan continuar viviendo en sus casas con seguridad y autonomía. «Lo que buscamos con la teleasistencia y la Ayuda a Domicilio es que las personas puedan seguir llevando su vida con normalidad en sus domicilios, sin tener que ir a una residencia», afirmó. El regidor destacó además que se trata de un servicio que el Ayuntamiento lleva prestando desde hace años y que ahora se refuerza con nuevas aplicaciones.

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, incidió en la ampliación de la capacidad del contrato. Los 300 terminales previstos permitirán dar cobertura a nuevos usuarios si aumenta la demanda, una previsión con la que el Ayuntamiento pretende evitar que las personas que puedan necesitar este recurso tengan que esperar para acceder a él.

Recursos municipales

La teleasistencia forma parte, junto al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), de los principales recursos municipales destinados a favorecer que las personas puedan permanecer en su entorno habitual. El SAD cuenta actualmente con 300 usuarios y tiene una dotación anual de 1.833.880 euros. Desde 2022, este servicio ha incrementado su presupuesto en 320.000 euros, mientras que las horas anuales de atención han pasado de 74.000 a 76.000 y la plantilla, de 53 a 64 trabajadores.

Entre la teleasistencia y la ayuda a domicilio, el Ayuntamiento de Siero destina a este ámbito más de 1,8 millones de euros anuales. Son dos servicios con funciones diferentes, pero complementarias: mientras la ayuda a domicilio proporciona apoyo directo en las tareas y necesidades cotidianas, la teleasistencia ofrece una vía de contacto permanente para responder ante una emergencia o situación de necesidad.

El refuerzo de estos servicios se enmarca además en el incremento previsto para el conjunto de las políticas sociales municipales. El presupuesto de Servicios Sociales para el próximo año superará los cuatro millones de euros.

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El objetivo municipal es que estos recursos permitan a las personas mantener su vida cotidiana en sus domicilios durante más tiempo y con mayores garantías de seguridad. En el caso de la teleasistencia, el Ayuntamiento quiere que los 90 usuarios adicionales que permite cubrir el nuevo contrato puedan incorporarse al servicio a medida que exista demanda, sin necesidad de modificar de nuevo las condiciones de la prestación.