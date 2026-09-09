Siero destina más de 9.000 euros a actividades festivas en La Fresneda

El Ayuntamiento de Siero y la Asociación de Vecinos de La Fresneda han formalizado un convenio que regula una subvención nominativa de 9.435 euros destinada a colaborar en el fomento y difusión de las fiestas de la localidad y en la recuperación y promoción de sus tradiciones.

El acuerdo permitirá respaldar durante este año la programación organizada por la asociación, que incluye las fiestas del Corpus Christi, la Ruta Ciclista La Fresneda, un desfile de moda y complementos, así como talleres y distintas actividades vinculadas a Halloween y Navidad.

El acuerdo se ha formalizado además mediante el nuevo sistema de firma electrónica implantado por el Ayuntamiento de Siero tras la puesta en marcha de la plataforma de administración electrónica Gestiona. El procedimiento permite que tanto el Consistorio como las entidades beneficiarias suscriban los convenios de forma telemática, sin necesidad de acudir presencialmente a las dependencias municipales.

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El Ayuntamiento señala que este sistema agiliza la tramitación administrativa, reduce los tiempos de gestión y evita desplazamientos, manteniendo las garantías jurídicas asociadas a la firma de los convenios.