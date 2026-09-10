La mirada de los fotoperiodistas asturianos centra una exposición en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acogerá del 16 al 30 de este mes de septiembre la exposición «Miraes 2025», una selección de imágenes de algunos de los principales profesionales del fotoperiodismo asturiano. La muestra fue presentada este jueves por la concejala Aurora Cienfuegos.

Producida por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA), y dentro de su programa de itinerancias, la exposición reúne 80 fotografías de 37 profesionales. La selección propone un recorrido por algunos de los acontecimientos y realidades que han protagonizado la actualidad de los últimos años.

Las imágenes abordan una amplia variedad de temas, desde conflictos bélicos y crisis climáticas hasta inmigración, deporte y tradiciones, además de recoger los efectos de la Dana y distintas escenas de la vida cotidiana. El conjunto permite acercarse a la actualidad a través de la mirada de los profesionales que han documentado estos acontecimientos.

Cienfuegos destacó que la muestra supone "una oportunidad para acercar a Pola de Siero el trabajo de algunos de los principales profesionales del fotoperiodismo asturiano y, a través de sus imágenes, detenernos en acontecimientos y realidades que han marcado la actualidad reciente".

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La exposición podrá visitarse con entrada libre, de lunes a viernes, entre las 17.00 y las 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.