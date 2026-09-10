Siero adjudica por 97.882 euros la mejora del camino de Corripos, en Valdesoto

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto, por un importe de 97.882,49 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de dos meses. El alcalde, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, dieron a conocer este jueves la actuación, que permitirá renovar el firme de uno de los viales de acceso a este núcleo rural.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de 691 metros del camino que comunica Corripos con la carretera AS-376. El proyecto contempla la renovación completa de la capa de rodadura mediante aglomerado asfáltico y el ensanche de varios puntos del vial, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación, y el proyecto incluye también el acondicionamiento y refuerzo del sistema de drenaje, con la construcción de cunetas, caños de desagüe, pozos de registro y pasos salvacunetas vinculados a los accesos a viviendas y fincas. Además, se adecuarán varios accesos existentes y se renovará la señalización horizontal y vertical.

La intervención en el camino se suma a la renovación de la red de abastecimiento de agua de Corripos y Pando, actualmente en ejecución, con una inversión de 184.712 euros. Según explicó Villa, en los últimos años esta zona ha experimentado la llegada de nuevos residentes y el Ayuntamiento ha acometido distintas mejoras tanto en los accesos como en los servicios.

Nueva población

«La actuación se suma al camino de Pando, recientemente finalizado, y a otras mejoras realizadas en esta zona de Corripos, donde en los últimos años se ha asentado mucha gente nueva», señaló el concejal. Villa añadió que la red de abastecimiento de agua se ha renovado por completo desde el depósito para dar servicio a las viviendas. El responsable municipal de Caminos destacó también la inversión realizada en la parroquia de Valdesoto. «En los últimos años hemos invertido más de 400.000 euros en carreteras en la parroquia de Valdesoto», indicó. Según destacó, «cada vez van quedando menos caminos por acondicionar» y el objetivo es seguir mejorando los accesos a las viviendas.

La obra de Corripos se enmarca en el programa de conservación y mejora de la red viaria municipal de Siero. Desde 2015, el Ayuntamiento ha destinado 15.166.665 euros a actuaciones en caminos municipales, con un total de 65 intervenciones ejecutadas en distintos puntos del concejo.

Para este año, la partida destinada a la mejora y conservación de la red viaria municipal asciende a 1.627.518,26 euros. Dentro de las actuaciones específicas en caminos figuran la intervención en el camino de Vió a Picalloreu, en Anes, con 149.919,92 euros y 1.030 metros de longitud; el camino entre Pueblo y La Riestra, en Muñó, con 58.507 euros; el acceso a Molleo desde la AS-376, en Valdesoto, con 45.513 euros, y el camino de Collao a Novalín, con una inversión de 95.696 euros.

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Estas actuaciones elevan a 447.518,26 euros la inversión específica en caminos durante 2026. A esta cantidad se suma el gasto destinado a los contratos de mantenimiento y conservación de la red viaria, que alcanza los 1,18 millones de euros. De ellos, 360.000 euros corresponden al contrato de mantenimiento y mejora, 130.000 al contrato de hormigón, 30.000 al suministro de áridos, 60.000 a otras actuaciones puntuales y 600.000 al contrato de desbroce.