El alcalde de Siero viaja a Madrid para ofrecer suelo en el concejo a una multinacional vinculada a las energías limpias y centros de daros
El Ayuntamiento explora nuevas fórmulas de aplicación de la Inteligencia Artificial para la mejora de los trámites administrativos
El alcalde de Siero, Ángel García ("Cepi"), se ha desplazado este viernes a Madrid para mantener un encuentro con los responsables de una multinacional vinculada a las energías limpias, el almacenamiento mediante baterías y los centros de datos. El objetivo es presentarles la opción del concejo de Siero y explorar si el municipio puede resultar de interés para alguna futura inversión de la compañía.
La conversación se plantea como un primer contacto empresarial, sin que exista por ahora un proyecto concreto comprometido para Siero. La multinacional trabaja en ámbitos como la generación renovable solar y eólica y la gestión energética, sectores que están estrechamente relacionados con la creciente demanda de electricidad y de capacidad tecnológica.
En ese contexto, el Ayuntamiento pretende colocar a Siero en el radar de una compañía que estudia oportunidades de crecimiento. La estrategia municipal pasa por ofrecer el concejo como un territorio capaz de acoger actividad económica y nuevos proyectos. García no avanzó una localización concreta ni un proyecto determinado, a la espera de que ese primer contacto pueda abrir futuras conversaciones.
Gestiona
Tras el desplazamiento a Madrids, el regidor viajará el martes a Zaragoza. Allí, García se reunirá con Gestiona, la empresa que proporciona al Ayuntamiento la plataforma de gestión documental y de expedientes electrónicos, para estudiar nuevas posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial al funcionamiento municipal.
El objetivo es ir un paso más allá de la digitalización ya implantada. Siero quiere explorar la incorporación de herramientas de IA a su actual sistema de gestión para agilizar procedimientos y desarrollar nuevos módulos adaptados a las necesidades de la administración municipal.
El Ayuntamiento ha integrado con esta plataforma herramientas como la firma biométrica, que permite completar trámites presenciales de forma digital e incorporar directamente la documentación al expediente electrónico.
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