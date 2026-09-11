El gobierno de Siero acelera y llevará a Pleno el día 24 el presupuesto del próximo ejercicio: "Hay que avanzar en las licitaciones para que no se frene la actividad en año electoral"

El gobierno de Siero ya tiene listo el presupuesto de 2027, que asciende a 75.264.223 euros, sumando las partidas del Patronato Deportivo y la Fundación de Cultura. Se trata, según destacó este viernes el alcalde, Ángel García ("Cepi"), de la cuantía más elevada de la historia del concejo y de las cuentas que se aprobarán con más antelación. Tal circunstancia, precisó el regidor, obedece al interés por "avanzar en las licitaciones para que las elecciones del año que viene no paralicen la actividad municipal".

El calendario municipal pasa por convocar el lunes la Comisión de Hacienda para celebrar la sesión el jueves y elevar después las cuentas al Pleno ordinario del día 24 de este mes. Si el expediente sale adelante conforme a lo previsto, Siero dispondrá de su presupuesto listo para aplicar el 1 de enero de 2027. García defendió que esta anticipación permitirá tener los recursos disponibles desde el inicio del año y adelantar la tramitación de determinadas licitaciones, evitando que la convocatoria de las elecciones municipales ralentice la actividad del Ayuntamiento. El presupuesto propio del Ayuntamiento asciende a 72.687.358 euros, un 6,42% más que el ejercicio actual, mientras que el consolidado se sitúa por encima de los 75 millones. El Alcalde vinculó el crecimiento de las cuentas al aumento de la actividad del concejo y subrayó que se produce sin recurrir al endeudamiento, pues el Ayuntamiento mantiene deuda cero.

El principal salto se produce en el capítulo inversor, al que Siero prevé destinar más de 17 millones de euros, frente a los 13,23 millones consignados inicialmente en el presupuesto anterior. En este caso, incremento alcanza el 28,57%, con casi cuatro millones de euros adicionales. García recalcó que esa cifra corresponde exclusivamente a las inversiones contempladas en la propuesta inicial y que no incluye los remanentes que posteriormente puedan incorporarse. De hecho, el ejercicio actual acabó elevando considerablemente la inversión disponible mediante la incorporación de remanentes, pero la intención del gobierno municipal es que el nuevo presupuesto parta ya de una base inversora sensiblemente superior.

Entre las actuaciones que tendrán cabida en el capítulo de inversiones figuran los compromisos plurianuales ya adquiridos, entre ellos el parque de la Reconquista y el bulevar de Lugones, además de distintas actuaciones de saneamiento y abastecimiento. En concreto, más de cuatro millones de euros se destinarán a estas dos áreas, a falta del desglose definitivo que se dará a conocer con el expediente.

Acuerdo con la Plataforma de La Fresneda

El presupuesto llega respaldado por el acuerdo alcanzado entre el gobierno municipal y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, formación representada en el Ayuntamiento por la concejala Alejandra Cuadriello. El pacto mantiene una relación presupuestaria que, según resaltó García, se prolonga ya durante doce ejercicios consecutivos, aunque con la mayoría absoluta del PSOE de este mandato no sería necesario llegar a ningún acuerdo con el resto de grupos.

Para La Fresneda se han pactado cuatro actuaciones específicas. Una de las partidas permitirá instalar luminarias en el parque de la zona norte de la urbanización, donde actualmente es insuficiente. Otra incluye la colocación de contenedores soterrados en distintos puntos, especialmente en las zonas de nuevo crecimiento. El acuerdo incorpora también una partida para plantar árboles en la zona norte, petición vecinal vinculada al desarrollo de ese ámbito y a la necesidad de generar espacios de sombra. La cuarta actuación se dirige a la reparación de viales, con especial atención a las calles más antiguas de La Fresneda.

A estas actuaciones específicas se suman las partidas generales de mantenimiento, entre ellas las correspondientes a las zonas verdes. La Fresneda es actualmente el tercer núcleo de población de Siero, con más de 5.000 habitantes, y el gobierno municipal vincula su creciente peso demográfico a una mayor necesidad de inversión y servicios. "Es nuestro socio más querido", indicó García, antes de señalar que ya se ha reunido con el PP, IU y Vox, y que "de todos se aprende y todos tienen aportaciones interesantes que hacer al presupuesto". Podemos es la única formación que ha declinado hablar con el gobierno local del presupuesto.

Servicios sociales

El presupuesto reserva cerca de 4,5 millones de euros a servicios sociales, mientras que las diferentes partidas relacionadas con Educación superan los tres millones de euros. A ello se suman las transferencias al Patronato Deportivo Municipal y a la Fundación Municipal de Cultura, cuyos presupuestos ya han sido tramitados de forma independiente.

El gasto de personal se sitúa en 14,16 millones de euros, con un crecimiento del 1,63%. El capítulo representa aproximadamente el 20% del gasto municipal, una proporción que el Alcalde considera "contenida" en relación con el volumen total de las cuentas.

Frente a ese 20% de gasto de personal, las inversiones representan el 19,37% del presupuesto, de modo que ambas magnitudes se sitúan prácticamente al mismo nivel. Para García, se trata de uno de los elementos que mejor reflejan el carácter inversor de unas cuentas que, además, llegan con el compromiso de mantener la deuda municipal a cero.

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"Cepi" incidió finalmente en que la aprobación anticipada de las cuentas permitirá que el Ayuntamiento funcione "con normalidad" durante un año marcado por las elecciones municipales. La intención del gobierno es que el proceso electoral no paralice ni retrase la ejecución de proyectos, y que el Ayuntamiento pueda comenzar 2027 con las cuentas ya en vigor y con capacidad para continuar tramitando inversiones y contratos desde el inicio del ejercicio.