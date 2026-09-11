El mural poleso que emociona en Galicia: la curiosa historia del trabajo de Edu Atman en homenaje a una familia de Ferrol

Hay cuadros que se pintan sobre un lienzo y otros que necesitan una pared entera. Y hay historias que caben dentro de una pintura. El artista sierense Edu Atman, (Eduardo González), presidente del colectivo PolArte, acaba de dejar la suya en Canido, el barrio de Ferrol (La Coruña) que cada septiembre se convierte en una gran galería de arte al aire libre alrededor de las reinterpretaciones de "Las Meninas" de Velázquez. Su obra de este año, además, no es una menina más: es un homenaje a la familia que está detrás de todo aquello.

Para entender el mural de Atman hay que retroceder hasta 2008. Eduardo Hermida, artista ferrolano y vecino de Canido, veía cómo su barrio se deterioraba mientras su hija Estrela, entonces de seis años, recorría cada día aquellas calles camino del colegio. La pregunta recurrente de la niña, «¿Por qué vivimos aquí?», asombrada por la degradación de su barrio, terminó convirtiéndose en el impulso para hacer algo. Su padre decidió pintar una de las fachadas con una interpretación de "Las Meninas" para borrar algo de aquella fealdad. Pero un vecino borró después el mural. Hermida no se amilanó. Empezó a reunir a otros artistas y a llenar las paredes del barrio de pintura, para que Estrela no viera sólo el gris de la decadencia. Así nació el festival.

Referente

Dieciocho años después, aquella reacción casi espontánea se ha convertido en uno de los grandes referentes del arte urbano en España. La iniciativa ha transformado Canido y ha dejado alrededor de 450 versiones de la obra de Velázquez repartidas por sus calles. La cita ha crecido hasta reunir a artistas de distintos países y convertir las fachadas del barrio en parte esencial del paisaje artístico de Ferrol.

Y en esta mayoría de edad del festival ha actuado Edu Atman. El artista de Siero quiso mirar más allá de la menina como icono y detenerse en las personas que hicieron posible que existiera. Y así, sobre una fachada de la casa familiar pintó una gran figura de una menina, en negro sobre blanco, cuyo elemento central es un corazón que guarda los rostros de Eduardo Hermida y su hija Estrela. No es únicamente una reinterpretación de Velázquez, es la historia del barrio convertida en imagen.

El resultado emocionó especialmente a la familia. El abuelo de Estrela, que vive en la casa, no ha dejado de enseñar orgulloso el mural a quienes pasan por delante. «No ha parado de llorar en estos días», explica la familia, que asegura que entra y sale de la vivienda para mostrar la pintura del artista poleso. Estrela tampoco oculta su emoción al descubrir la obra. «No lo voy a olvidar nunca», reconoce.

Para Atman, integrante de PolArte, el mural supone así algo más que participar en una de las citas de referencia del arte urbano. Es entrar en una historia que comenzó con una niña que preguntaba por qué vivía en un barrio en decadencia y con un padre que decidió responderle con pintura.

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Ahora, entre todas esas meninas, hay una que mira especialmente hacia dentro. La ha pintado un artista de Siero y no representa solamente a dos personajes: representa a una familia, a un barrio y a la razón por la que un cuadro de Velázquez terminó saliendo del Museo del Prado para conquistar las paredes de Canido.